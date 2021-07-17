В Томске пенсионер расчленил соседку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства женщины в поселке Зональная станция Томского района.

Сегодня утром на лестничной площадке подъезда дома №2Б по улице Виталия Грачева жильцы обнаружили тело с признаками насильственной смерти.

- На теле отсутствовали некоторые конечности, свидетельствующие о попытке расчленения, - сообщает СУ СК Томской области. - Части тела, завернутые в пакет, были обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом.

По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний местный житель. Он дал признательные показания. Подробности произошедшего выясняются.