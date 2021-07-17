Эксперт: Пандемия не оказала отрицательного влияния на рождаемость в РФ

Пандемия COVID-19 не оказала отрицательного влияния на показатели рождаемости детей в России. Об этом заявил доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов.

По его словам, в 2020 году уровень рождаемости в стране стабилизировался, пишет ТАСС. Это произошло в основном за счет рождения третьих и последующих детей.

Эксперт отметил стабильную ситуацию с рождаемостью на Северном Кавказе. За период с января по март этого года здесь на свет появился 31 781 младенец, что на 730 детей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также в первом квартале нынешнего года самые высокие показатели рождаемости третьего и последующих детей наблюдались в Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении рождаемости в марте 2021 года. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, в целом по России в марте родилось на 15,2% больше детей. Прирост зафиксирован в 75 регионах, а в 38-ми этот показатель превысил средний уровень по стране.