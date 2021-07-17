Названы регионы, где пандемия повлияла на продолжительность жизни

Пандемия повлияла на ожидаемую продолжительность жизни во всех регионах страны, кроме Севастополя, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Лидером по ее снижению стала Чечня, где ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 5% или 3,8 года. В Ненецком автономном округе она снизилась на 3,8% (2,8 года), в Липецкой области - на 3,7% (для региона это тоже 2,8 года).

При этом самая высокая продолжительность жизни даже после снижения сохранилась в Ингушетии, где сегодня она составляет почти 81,5 года, а также Дагестане (76,4 года) и в Москве (76,2 года).

В Севастополе в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,5 года и составила 74 года.

По данным Минздрава, в целом по стране за год пандемии ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 1,8 года до 71,54 года. При этом за последние десять "допандемийных" лет она увеличилась почти на 4,5 года.