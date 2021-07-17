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17.07.2021 16:04
Рубрика: Общество

Названы регионы, где пандемия повлияла на продолжительность жизни

Текст: Елена Манукиян

Пандемия повлияла на ожидаемую продолжительность жизни во всех регионах страны, кроме Севастополя, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Лидером по ее снижению стала Чечня, где ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 5% или 3,8 года. В Ненецком автономном округе она снизилась на 3,8% (2,8 года), в Липецкой области - на 3,7% (для региона это тоже 2,8 года).

При этом самая высокая продолжительность жизни даже после снижения сохранилась в Ингушетии, где сегодня она составляет почти 81,5 года, а также Дагестане (76,4 года) и в Москве (76,2 года).

В Севастополе в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,5 года и составила 74 года.

По данным Минздрава, в целом по стране за год пандемии ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 1,8 года до 71,54 года. При этом за последние десять "допандемийных" лет она увеличилась почти на 4,5 года.

В регионах Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Чеченская Республика ЦФО Липецкая область СЗФО Ненецкий АО Пандемия коронавируса COVID-19

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