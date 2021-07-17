В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства

Полиция Ставрополья начала проверку по сообщениям СМИ о найденной записке с призывом о помощи. 14 июля ее обнаружила в ящике с помидорами, купленными в одном из городских магазинов, жительница Новосибирска.

Прочитав в записке "Помогите, мы в рабстве", женщина тут же обратилась в полицию. Там выяснили, что поставщик овощей находится в Московской области, а выращены они в Ставропольском крае.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Курскому району Ставропольского края начата проверка изложенных в публикации сведений", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, проверка проводится и на предприятии, поставившем овощи в магазин Новосибирска. Выяснилось, что речь идет о крупном агрохолдинге, где процессы упаковки готовой продукции автоматизированы. На предприятии считают записку, найденную в ящике с помидорами, "чьей-то злой шуткой".