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17.07.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства

Текст: Татьяна Павловская

Полиция Ставрополья начала проверку по сообщениям СМИ о найденной записке с призывом о помощи. 14 июля ее обнаружила в ящике с помидорами, купленными в одном из городских магазинов, жительница Новосибирска.

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Прочитав в записке "Помогите, мы в рабстве", женщина тут же обратилась в полицию. Там выяснили, что поставщик овощей находится в Московской области, а выращены они в Ставропольском крае.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Курскому району Ставропольского края начата проверка изложенных в публикации сведений", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, проверка проводится и на предприятии, поставившем овощи в магазин Новосибирска. Выяснилось, что речь идет о крупном агрохолдинге, где процессы упаковки готовой продукции автоматизированы. На предприятии считают записку, найденную в ящике с помидорами, "чьей-то злой шуткой".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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