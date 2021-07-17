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17.07.2021 17:06
Рубрика: Власть

В Мурманской области Росгвардия отработала нейтрализацию террористов

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Один из важнейших тактических эпизодов был отработан росгвардейцами в Мурманской области в ходе оперативно-стратегического учения "Заслон 2021". В пресс-службе Росгвардии сообщили, что военнослужащие и сотрудники ведомства нейтрализовали условных участников незаконного вооруженного формирования, захвативших стратегический объект.

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Сначала сотрудники ОМОН блокировали территорию захваченного объекта для недопущения прорыва террористов. Затем специальный отряд быстрого реагирования совершил марш в район предназначения и скрытно выдвинулся к объекту. Экипажи бронеавтомобилей подавили огневые точки противника, после чего спецназ произвел штурм здания. В ходе операции росгвардейцы отработали практические действия в различных условиях обстановки.

Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
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