В Мурманской области Росгвардия отработала нейтрализацию террористов

Один из важнейших тактических эпизодов был отработан росгвардейцами в Мурманской области в ходе оперативно-стратегического учения "Заслон 2021". В пресс-службе Росгвардии сообщили, что военнослужащие и сотрудники ведомства нейтрализовали условных участников незаконного вооруженного формирования, захвативших стратегический объект.

Сначала сотрудники ОМОН блокировали территорию захваченного объекта для недопущения прорыва террористов. Затем специальный отряд быстрого реагирования совершил марш в район предназначения и скрытно выдвинулся к объекту. Экипажи бронеавтомобилей подавили огневые точки противника, после чего спецназ произвел штурм здания. В ходе операции росгвардейцы отработали практические действия в различных условиях обстановки.