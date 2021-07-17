Крым обновил рекорд по числу заболевших COVID-19

В Республике Крым с июля растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией, уже побит рекорд по заболеваемости с начала пандемии. За последний месяц число ежедневно выявляемых случаев выросло почти в три раза.

За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа, сообщили в пресс-службе главы РК Сергея Аксенова.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Сергей Аксенов призвал всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, также по возможности избегать массового скопления людей.

Как сообщалось ранее, с 1 августа детские лагеря с невакцинированными сотрудниками переведут в закрытый режим работы. Помимо этого, до 17 августа прекращается диспансеризация населения.