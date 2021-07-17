В Крыму часть детских лагерей переведут в закрытый режим работы

В Крыму с 1 августа детские лагеря с невакцинированными сотрудниками переведут в закрытый режим работы. Соответствующие поправки внесены в указ главы Республики о введении на территории Крыма режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса 17 июля.

Согласно указу, нововведение коснется тех детских лагерей, где "охват двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95 процентов". В таких организациях сотрудникам запрещается проживание за пределами лагеря.

В Крыму с начала июля увеличилось число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За 16 июля на территории РК зарегистрирован 401 случай COVID-19 - это рекорд с декабря 2020 года.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса детские здравницы было решено заполнять детьми лишь на 50 процентов, действовал запрет на прием отдыхающих из других регионов. В этом году детским лагерям разрешили принимать всех желающих, не зависимо от места проживания, при этом наполняемость отрядов должна составлять не более 75 процентов. Обязательное условие для отдыха - ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что этим летом крымские детские оздоровительные лагеря примут около 39 тысяч детей, в том числе 20 тысяч из других субъектов федерации.