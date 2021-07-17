Указ главы Республики Крым от 17 июля 2021 года № 165-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, нa основании предложений Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 15 июля 2021 года № 82-00-02/04-9737-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 13:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включѐнные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95 %.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, требований, правил поведения, указанных в настоящем Указе, а также за соблюдением гражданами и субъектами хозяйствования мероприятий и требований санитарного законодательства в рамках минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в пределах установленной компетенции.";

пункт 28:

дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

"Перевести учреждения стационарного социального обслуживания в режим полной изоляции, где показатель охвата двукратной иммунизацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95 %.

Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут покидать учреждения на время отпуска либо по другим обстоятельствам бытового характера, за исключением лиц, имеющих законченный вакцинальный комплекс против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допуск (поступление) получателей социальных услуг в стационарные социальные учреждения осуществлять на основании предоставленного отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного не ранее 72 часов до прибытия в учреждение.";

пункт 30:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Медицинским организациям Республики Крым независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить выполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года № 452 "Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и обмена информацией о результатах таких исследований".";

дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

"30-1. В период с 17 июля 2021 года до 17 августа 2021 года Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, медицинским организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности приостановить работу по проведению диспансеризации населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







