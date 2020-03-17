Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 25 Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 16 марта 2020 года № 3, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым постановляю:

1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима "Повышенная готовность" проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организациям максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий (количеством не более 50 человек), за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Указа.

4. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих на территорию Республики Крым, посещавших страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

4.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12 и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по номеру телефона: +7-978-919-11-23;

4.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

4.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

5. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать место работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест).

6. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 5 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 5 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, обеспечить:

7.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

7.2. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации.

8. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий, учреждения образования, спорта и прочие), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции с момента опубликования настоящего Указа и до особого распоряжения.

9. Министерству финансов Республики Крым и Министерству экономического развития Республики Крым подготовить проект распоряжения Совета министров Республики Крым о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Совета министров Республики Крым на финансирование профилактических противоэпидемических мероприятий в установленном Советом министров Республики Крым порядке в срок до 19 марта 2020 года.

10. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

11. Министерству внутренних дел по Республике Крым обеспечить взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдения гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

12. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, руководителям образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, проработать вопрос организации дистанционного обучения в срок до 21 марта 2020 года до особого распоряжения.

13. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

14. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

14.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";

14.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

15. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

16. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М.

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







