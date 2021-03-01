Указ главы Республики Крым от 1 марта 2021 года № 46-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать:

2.1. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Крым международными авиарейсами, строго соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2020 года № 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9" и постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 27 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

2.2. Лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Крым (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать строгий режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19".

2.3. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым, информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Республики Крым.

В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение 3 календарных дней с момента прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2.4. Граждан, пересекших границу Российской Федерации на территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию Республики Крым, предоставлять в течение суток с момента получения медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2.5. Студентов - иностранных граждан, прибывающих из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Республики Крым и в течение 72 часов после въезда на территорию Республики Крым в соответствии с МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования".

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Республики Крым, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Республики Крым соблюдать режим изоляции.

Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР.

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, устанавливаются следующие общеобязательные правила поведения:

3.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

3.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями;

3.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

3.4. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

3.5. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3.6. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке:

http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов) или обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort;

3.7. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы).

Действие абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, а также при предоставлении услуг, оказываемых в дистанционном режиме и (или), не предполагающих непосредственный контакт с потребителем.

4. Обязать работодателей обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым и медицинское наблюдение иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, в специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников и функционирующих по типу обсерваторов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы.

6. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

6.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Проведение публичных слушаний, сходов, собраний или конференций граждан, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется с соблюдением следующих профилактических и противоэпидемических мер:

- использование помещения с соблюдением требования по общему количеству участников мероприятия не более 50% от общего количества посадочных мест;

- обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра;

- обеспечение раздельных входов и выходов с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент;

- организация термометрии при пропуске на мероприятие;

- использование средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук;

- проведение текущей дезинфекции и уборки в помещениях;

- обеззараживание воздуха в помещениях с использованием рециркуляторов;

- проведение заключительной дезинфекции после окончания мероприятий в местах их проведения.

6.2. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезды членов сборных команд Республики Крым в возрасте до 14 лет в составе организованных групп до восьми человек, на выезд группы учащихся АНО "Академия футбола Крыма" 2004 - 2010 годов рождения для участия в практических занятиях по профессиональной подготовке (тренировочные сборы с проведением контрольных игр), которые пройдут в городском округе Новороссийск, Краснодарский край, с. Широкая балка, с. Абрау-Дюрсо в период с 12 февраля по 9 марта 2021 года, а также для участия в Открытом турнире по футболу "KAZANCUP" среди команд спортсменов 2010 года рождения, который пройдет в городе Казань в период с 27 марта по 31 марта 2021 года в рамках Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

7. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 6 настоящего Указа.

8. Приостановить до 1 апреля 2021 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

8.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы).

9. Ограничения, указанные в пункте 8 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.

10. В период с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

10.1 работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.

11. В период с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, филармоний) при условии продажи билетов до 75% от общего количества посадочных мест;

- оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого объекта (зала) не менее чем 5 кв. м на 1 экскурсанта); обеспечить применение передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдение социального дистанцирования в группах, обязательное проведение дезинфекционных мероприятий.

12. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2-х метров).

13. До особого распоряжения организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Республики Крым, приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приема и размещения детей, фактическим местом жительства которых является Республика Крым и город федерального значения Севастополь, Арктическая зона Российской Федерации, при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Руководителям организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым и принимающих организованные группы детей из Арктической зоны, обеспечить:

- информирование Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о приеме организованных групп детей не менее чем за 10 дней до заезда с указанием данных чартерного рейса, выделении "зеленого коридора" по маршруту следования;

- строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- в течение суток с момента заезда направление медицинских документов, подтверждающих отрицательные результаты лабораторных исследований материала на COVID-19 методом ПЦР у детей и сопровождающих их лиц, в территориальные отделы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по месту расположения принимающей организации.

14. Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена".

15. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, за исключением организаций, указанных в пункте 16 настоящего Указа, обеспечить направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

16. Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам, детским лагерям обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort.

17. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

17.1. Размещение формы уведомления и обязательства, указанных в пунктах 15, 16 настоящего Указа, и образца заполненного уведомления и обязательства на портале Правительства Республики Крым;

17.2. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомления, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 8 к настоящему Указу;

17.3. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших обязательства, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 11 к настоящему Указу;

17.4. Широкое информирование лиц, прибывающих на территорию Республики Крым, о необходимости исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19".

18. До особого распоряжения обязать граждан:

18.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.).

На время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, граждане освобождаются от обязанности, установленной абзацем первым настоящего подпункта;

18.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы);

18.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

19. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

20. До особого распоряжения обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

21. Образовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях от 17 августа 2020 года МР 3.1/2.4.0206-20 и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля 2020 года МР 3.1/2.1.0205-20.

22. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем Указе, в пределах установленной компетенции.

23. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до особого распоряжения.

24. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, уполномоченным на организацию и проведение муниципального контроля, при осуществлении в 2021 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах".

25. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

26. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главе администрации города Евпатории обеспечить дальнейшее функционирование обсерваторов, предусмотренных для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, контактными с человеком, зараженным вирусом, вызывающим "COVID-19".

27. С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым), запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.).

28. С 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных в государственных нестационарных организациях социального обслуживания, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

29. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции (ПЦР).

30. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

31. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

32. Министерству внутренних дел по Республике Крым установить на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым дополнительные наряды, обеспечивающие исполнение настоящего Указа.

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить установку палаток для жизнеобеспечения дополнительных нарядов Министерства внутренних дел по Республике Крым и охрану общественного порядка на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым.

33. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

34. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

34.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

34.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

35. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

36. Предложить:

36.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

36.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

36.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







