В Крыму сняли часть ограничений по COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ослабил часть ранее введенных в республике ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ руководителя региона опубликован на сайте местного правительства.

Согласно документу, теперь театры, кинотеатры, цирки и филармонии смогут наполнять залы до трех четвертей посадочных мест, а не на 30 процентов, как было раньше. Также в указе отсутствует запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке, корпоративов, банкетов и иных аналогичных мероприятий в гостиницах и других средства размещения. Кроме того, отныне публичные слушания, сходы, собрания или конференции граждан не ограничены по хронометражу (ранее не более 40 минут), а в залы, где они проводятся, разрешено занимать максимум половину мест, а не всего на 10 процентов, как это было ранее.

Указ главы Крыма также предусматривает, что прилетающие в республику из Великобритании и Северной Ирландии (за исключением членов экипажа воздушного судна), по прибытии должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Вместе с тем по-прежнему ограничены заполняемость залов в кафе и ресторанов (50 процентов), проведение массовых мероприятий, запрещен (за исключением отдельных конкретных случаев) выезд детских групп за пределы региона и прием на отдых детей из других регионов страны, кроме Севастополя и Арктической зоны, а также прибывающих на отдых в международный детский центр "Артек".

Сохранился и запрет и на работу развлекательных заведений, в том числе детских, в выходные и праздничные дни. В республике продолжают действовать масочный режим и норма о соблюдении полутораметровой социальной дистанции.