На Кубани после наводнений расчистят опасные участки русел рек

В Краснодарском крае расчистят опасные участки русел рек. Решение было принято администрацией края после очередного удара стихии.

Напомним, в начале июля из-за сильных ливней и последующего выхода из берегов водоемов в шести муниципалитетах Краснодарского края вводился режим ЧС в связи с наводнением.

Причиной, по мнению специалистов, стали засоры русел рек посторонним и предметами. В целях предотвращения возможных подтоплений в будущем всем муниципалитетам дана команда активизировать расчистку опасных участков русел рек.

"Федеральное законодательство позволяет проводить подобную работу и использовать извлеченный грунт для нужд муниципалитетов, также разработаны механизмы по расчистке русел с минимальными затратами бюджета", - комментирует принятое решение вице-губернатор края Сергей Болдин.

Как сообщает пресс-служба администрации края, подготовку документов для проведения работ муниципалитеты должны начать в течение двух недель.