Самую многодетную мать России с юбилеем поздравили 144 наследника

Жительнице Ростовской области Татьяне Сорокиной, являющейся, пожалуй, самой многодетной матерью России, исполнилось 70 лет. За жизнь она воспитала 83 ребенка, из которых сама родила только двух. Остальные усыновленные и приемные. Сейчас у нее уже 50 внуков и 11 правнуков. Всего 144 наследника!

Праздники в этой большой семье растягиваются на несколько дней. Да и собрать за одним столом такое количество гостей одновременно проблематично. Самой старшей дочери 51 год, самой младшей - семь. А одиннадцатый правнук появился на свет меньше недели назад.

Благородное дело избавления России от сиротства Татьяна Сорокина начала вместе со своим супругом Михаилом в 70-е годы прошлого века. Они всегда мечтали о большой семье. Первой родилась дочь Анна, потом на свет появился Василий, но у него выявили серьезное генетическое заболевание. Сорокины решили больше не испытывать судьбу, но чувствовали в себе силы и желание дарить любовь обездоленным сиротам. В свою семью принимали всех, независимо от возраста и диагнозов.

Восемь лет назад главы семьи не стало. И все хлопоты легли целиком на Татьяну Васильевну. Но она не пала духом и продолжает воспитывать детей.

- С мужем у нас было 73 ребенка. Сейчас их 83. Не исключаю, что появятся еще, - говорит юбилярша. - Все 83 - мои, родные. Я не делю их на своих и приемных и всех люблю одинаково.

Для праздничного ужина во дворе частного дома в поселке Рассвет Аксайского района столы расставили в форме буквы П. Еда вся простая, натуральная, без изысков. И совсем без спиртного! Только минералка и лимонад.

- У нас никто не пьет. Нам и так весело! - улыбается именинница.

1 июня 2021 года в Москве Татьяне Васильевне вручили общественную награду "Мать-героиня I степени". За выдающиеся заслуги Татьяна Сорокина отмечена и другими наградами, в том числе премиями "Россиянин года", "Золотое сердце", Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, "Орденом Почета".