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17.07.2021 19:10
Рубрика: Общество

Самую многодетную мать России с юбилеем поздравили 144 наследника

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Жительнице Ростовской области Татьяне Сорокиной, являющейся, пожалуй, самой многодетной матерью России, исполнилось 70 лет. За жизнь она воспитала 83 ребенка, из которых сама родила только двух. Остальные усыновленные и приемные. Сейчас у нее уже 50 внуков и 11 правнуков. Всего 144 наследника!

Праздники в этой большой семье растягиваются на несколько дней. Да и собрать за одним столом такое количество гостей одновременно проблематично. Самой старшей дочери 51 год, самой младшей - семь. А одиннадцатый правнук появился на свет меньше недели назад.

Фото: iStock
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Благородное дело избавления России от сиротства Татьяна Сорокина начала вместе со своим супругом Михаилом в 70-е годы прошлого века. Они всегда мечтали о большой семье. Первой родилась дочь Анна, потом на свет появился Василий, но у него выявили серьезное генетическое заболевание. Сорокины решили больше не испытывать судьбу, но чувствовали в себе силы и желание дарить любовь обездоленным сиротам. В свою семью принимали всех, независимо от возраста и диагнозов.

Восемь лет назад главы семьи не стало. И все хлопоты легли целиком на Татьяну Васильевну. Но она не пала духом и продолжает воспитывать детей.

- С мужем у нас было 73 ребенка. Сейчас их 83. Не исключаю, что появятся еще, - говорит юбилярша. - Все 83 - мои, родные. Я не делю их на своих и приемных и всех люблю одинаково.

Для праздничного ужина во дворе частного дома в поселке Рассвет Аксайского района столы расставили в форме буквы П. Еда вся простая, натуральная, без изысков. И совсем без спиртного! Только минералка и лимонад.

- У нас никто не пьет. Нам и так весело! - улыбается именинница.

1 июня 2021 года в Москве Татьяне Васильевне вручили общественную награду "Мать-героиня I степени". За выдающиеся заслуги Татьяна Сорокина отмечена и другими наградами, в том числе премиями "Россиянин года", "Золотое сердце", Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, "Орденом Почета".

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