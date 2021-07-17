Три человека госпитализированы в Волгограде после нападения каракуртов

В Волгоградской области после укуса ядовитых пауков госпитализированы три человека. С начала июля от нападения каракуртов - Latrodectus tredecimguttatus пострадали 10 жителей региона, в том числе двое подростков.

Как сообщают РИА Новости, в прошлом году от укусов каракуртов в Волгоградской области пострадали 22 человека.

По данным медиков яд Latrodectus tredecimguttatus в несколько раз сильнее яда ядовитых змей. После укуса человек испытывает жгучую боль, которая через 15-20 минут она распространяется на другие части тела. Возникает слабость, поднимается давление, учащается пульс, появляется тошнота и рвота.

Через 8-10 часов после укуса возникает отечность и поднимается температура. Если пострадавшему не оказать медицинскую помощь, то человек может погибнуть. Особо следует опасаться насекомых женского пола, так как каракурты самцы имеют гораздо меньшие размеры и неспособны прокусить кожу человека.