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17.07.2021 13:34
Рубрика: Экономика

В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря

Текст: Татьяна Павловская

Проект новой набережной Сочи представили в пятницу на церемонии закрытия Международного архитектурно-градостроительного конкурса, в котором участвовало почти 40 архитектурных бюро.

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До финала дошли семь лучших проектов, подготовленных зодчими из России, Италии, Испании, Нидерландов, Дании и Германии. В итоге жюри присудило победу консорциуму из Голландии, в состав которого входит сочинское архитектурное бюро. Архитекторами был предложен цифровой макет набережной с социальными и культурными объектами, галечным пляжем и обилием субтропической зелени.

На церемонии закрытия мэр Сочи Алексей Копайгородский выразил благодарность всем участникам конкурса " за свежие идеи и нестандартный решения".

- Сегодня наша главная набережная, которая начинается от Морского порта, представляет собой променадный участок длинной в 2,5 километра. В рамках развития общественных городских пространств ее планируется увеличить до 300 метров в глубину моря путем создания искусственной территории площадью 55 гектаров, - сказал градоначальник. - Главный морской променад Сочи остается самым популярным местом для прогулок жителей и гостей города, является ценнейшей рекреационной зоной. Его реконструкция даст курорту современную набережную, конкурентную с лучшими курортами мира.

Поздравив победителей конкурса, мэр сказал, что сочинцы с нетерпением будут ждать воплощения в реальность этого грандиозного проекта.

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