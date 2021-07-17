Как устроена работа студенческой биостанции в лесу, где нет интернета

Биологическая станция УрФУ с первого взгляда напоминает пионерский лагерь. Вдали от города, среди леса стоят деревянные корпуса, баня, столовая. Совсем рядом - речка и водохранилище. Чем не идеальный уголок спокойствия? Но студенты здесь учатся намного больше, чем отдыхают. Будущие биологи, экологи и генетики проходят практику, изучают растения, животных. И понимают - верно ли выбрали специальность.

Сразу за воротами станции - заброшенная покосившаяся будка охраны, тихое пение птиц и заспанные студенты. В полдевятого утра кто-то уже позавтракал, а кто-то только вышел из комнаты умыться. Сейчас здесь около сотни молодых людей и девушек, но стоит подозрительная тишина. Лаборантка биостанции Ольга Попова шутливо удивляется: "Все какие-то слишком спокойные. Когда ездила сюда студенткой, мы постоянно на гитаре играли, сидели у костра. Даже спать сейчас раньше ложатся, у нас в полночь только начиналась движуха".

По всей территории станции расположились деревянные домики для студентов и сотрудников. Одни совсем новые, другие - 60-х и 70-х годов постройки. В комнатах порой живет больше десяти человек. Директор биостанции Евгений Мельников, которого здесь ласково зовут "дядей Женей", объясняет: станция рассчитана примерно на сто студентов, но иногда приезжает намного больше. В июле, например, ожидается около 170 человек.

Приезжают сюда только первокурсники (на семь недель) и второкурсники (на пять). Распорядок дня у разных курсов и направлений свой, но есть общие для всех этапы - занятия, экскурсии, работа в лаборатории.

Как раз на экскурсию молодые исследователи отправляются с самого утра. Выходят в поле в буквальном смысле: преподаватель ведет занятие на природе, рассказывает ребятам о растениях и животных. Там же они собирают образцы, чтобы потом описать их по возвращении на станцию.

Сегодня мы выходим за забор с биологами-первокурсниками, разговариваем по пути. Староста своей группы Екатерина Грибенкова настроена серьезно. Мечтает заниматься эпигенетикой (изучать изменения активности генов), рассуждает вдумчиво: "Курс по биоразнообразию растений и животных - это необходимый базис для любого, кто хочет заниматься биологией. Биостанция для этого отлично подходит, расположена удачно: тут и река, и леса. Условия полевые, но нам не привыкать".

Биостанция очень сближает. Несколько недель в замкнутом пространстве, практически без связи с внешним миром. Но, как признаются сами студенты и сотрудники УрФУ, это не напрягает, если в коллективе теплые отношения.

Фото: Анастасия Саламатова

Ольга Попова вспоминает: с теми, с кем когда-то ездила на биостанцию, общается до сих пор.

"Мы контактируем намного больше, чем в университете. С ребятами из моей комнаты отношения стали крепче, чем раньше. Здесь все очень хорошие, ни с кем не было конфликтов, - рассказывает первокурсница Анна Мишучкова, - Ты учишься договариваться, взаимодействовать, прокачиваешь социальные навыки. Важно уметь идти на компромисс".

У Екатерины Грибенковой мнение более радикальное: "Конфликты иногда случаются, но это психологическая тренировка. Важно понимать, куда ты приехал. Те, кто не понимают, быстро уезжают".

Ребята возвращаются с экскурсии с пакетами образцов - неизвестных им видов растений, которые нужно изучить и описать в полевом дневнике, а потом и на зачете. У других курсов вместо растений под микроскопом оказываются насекомые или пауки. Изученные образцы потом отправятся в гербарий или в коллекцию.

Хотя на биостанции студенты проводят очень много времени за учебой (пишут курсовую работу, слушают лекции), все равно успевают искупаться, поболтать друг с другом или просто насладиться природой.

"Однажды ребята сказали мне, что их тут все отвлекает от учебы, - рассказывает Ольга Попова, - Забавно, но в мои студенческие годы нас, наоборот, учеба отвлекала от всего остального".

Конечно, не все здесь исследуют растения. Второкурсники, например, встают в пять утра и уходят в лес, чтобы несколько часов слушать там пение птиц. Нет, это не техника медитации, хотя звучит похоже. А другие студенты ловят сачками жуков, пауков и бабочек. Иногда на станцию приезжают ребята с арахнофобией или инсектофобией, но обычно к концу практики уже бесстрашно работают с насекомыми и пауками.

Помимо учебы студенты дежурят в столовой. Сами готовят на всех, накрывают на столы и убирают зал. Меню здесь скромное, поэтому им довольны не все. Кто-то привозит еду с собой.

Несмотря на отсутствие интернета и суровые условия, большинство ребят и сотрудников университета в восторге от этого места. "Биостанция - самый яркий период моей студенческой жизни", - признается Ольга Попова.

"Когда всю жизнь живешь в городе, такие места очень помогают отдыхать. Мне дико интересно в походах и экскурсиях, - делится первокурсница Анна Мишучкова, - Мы тут вторую неделю, но я совсем не устала. Считаю, что если человек заинтересован, то не будет зацикливаться на этом". И добавляет: Хотя выспаться бы хотелось.