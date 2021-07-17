Росстандарт: Зачем регулировать искусственный интеллект

Новости

В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 10:36
Рубрика: Экономика

Росстандарт: Зачем регулировать искусственный интеллект

Текст: Анна Шиллер
Сегодня при запуске новых технологий предприятия решают, как регулировать эту сферу деятельности. Так, с их участием в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии уже приняли первые восемь стандартов в сфере искусственного интеллекта. Чем они помогут бизнесу, "РГ" рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти нацстандарты можно использовать на производстве, в медицине и транспортном обслуживании. К примеру, применяя их в сфере системы распознавания лиц, сотрудники обеспечат безопасность на вокзалах и в аэропортах: она выявит не только информацию о регистрации пассажира на рейс, но и его склонность к деструктивному поведению. В скором времени появятся требования и к цифровым двойникам в промышленности.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Российская газета" провела на "Иннопроме" сессию по развитию "умных городов"

- Запрос на введение стандартов поступает от самого бизнеса. Четыре года назад мы активно включили его в разработку требований к отрасли: создали единую информационную площадку "Береста". Если в 2016 году доля разработанных по его инициативе стандартов составляла 15 процентов от общего числа, то в 2020-м - 49,5 процентов, - отмечает Антон Шалаев.

По его словам, участникам достаточно открыть личный кабинет на цифровой платформе и вступить в технический комитет - рабочую группу экспертов. В нем участвуют специалисты, органы власти, потребители, а также представители научного сообщества. Росстандарт по итогам обсуждений утверждает нормативно-технический документ.

- Мы первые в мире ввели нацстандарты в области электромагнитной совместимости элементов системы "умного города" - они помогают устранить помехи между разными техническими устройствами. На их основе сейчас разрабатывают международный эталон. А в прошлом году выпустили целую линейку стандартов по требованиям безопасности к сервисным роботам, киберфизическим системам, - добавляет эксперт.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Правительство Минпромторг Росстандарт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае