Росстандарт: Зачем регулировать искусственный интеллект

Сегодня при запуске новых технологий предприятия решают, как регулировать эту сферу деятельности. Так, с их участием в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии уже приняли первые восемь стандартов в сфере искусственного интеллекта. Чем они помогут бизнесу, "РГ" рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Эти нацстандарты можно использовать на производстве, в медицине и транспортном обслуживании. К примеру, применяя их в сфере системы распознавания лиц, сотрудники обеспечат безопасность на вокзалах и в аэропортах: она выявит не только информацию о регистрации пассажира на рейс, но и его склонность к деструктивному поведению. В скором времени появятся требования и к цифровым двойникам в промышленности.

- Запрос на введение стандартов поступает от самого бизнеса. Четыре года назад мы активно включили его в разработку требований к отрасли: создали единую информационную площадку "Береста". Если в 2016 году доля разработанных по его инициативе стандартов составляла 15 процентов от общего числа, то в 2020-м - 49,5 процентов, - отмечает Антон Шалаев.

По его словам, участникам достаточно открыть личный кабинет на цифровой платформе и вступить в технический комитет - рабочую группу экспертов. В нем участвуют специалисты, органы власти, потребители, а также представители научного сообщества. Росстандарт по итогам обсуждений утверждает нормативно-технический документ.

- Мы первые в мире ввели нацстандарты в области электромагнитной совместимости элементов системы "умного города" - они помогают устранить помехи между разными техническими устройствами. На их основе сейчас разрабатывают международный эталон. А в прошлом году выпустили целую линейку стандартов по требованиям безопасности к сервисным роботам, киберфизическим системам, - добавляет эксперт.