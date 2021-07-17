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17.07.2021 21:35
Рубрика: Общество

РФПИ: Более 90% вакцинированных "Спутник V" получают долгосрочный иммунитет

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Согласно исследованиям, проведенным в Аргентине, более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ, в качестве инвестора в вакцину "Спутник V", продолжает активно взаимодействовать с регуляторами и научными институтами различных стран для глобального продвижения российского препарата. Высочайшая эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны в рамках массовой вакцинации, в ходе которой по всему миру были уже привиты десятки миллионов человек", - говорится в материалах.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В них отмечается, что новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" т.н. T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19".

По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэля Гольяна, значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его. Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и клетки-"убийцы", которые и убьют вирус".

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