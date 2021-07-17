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Рубрика: Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США

Вложения России в государственные бумаги США в мае сократилась, передает ТАСС выдержи из доклада минфина США. Этот показатель за месяц сократился с 3,957 миллиарда долларов до 3,805 миллиарда.

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Сообщается, что доля долгосрочных облигаций в этой сумме составила 305 миллионов долларов, а на долю краткосрочных облигаций пришлось 3,5 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают тенденцию к стабильному снижению вложений в бумаги США еще с весны 2018 года. Тогда только за апрель их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов,, а в мае - до 14,9 миллиарда. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 миллиарда до 5,39 миллиарда.

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