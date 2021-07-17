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17.07.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

Текст: Елена Манукиян

Правильное использование бытовой техники поможет снизить расходы на электроэнергию. Об этом рассказал заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов, пишет РИА Новости.

Фото: iStock
Электричество в России сочли одним из самых доступных в Европе

По его словам, в квартирах и домах россиян всегда есть холодильник. Если он находится вдали от источников тепла, например - от плиты, то и электричества ему потребуется меньше, чтобы поддерживать нужную температуру для хранения продуктов. Для электрической плиты нужно правильно подбирать посуду для приготовления пищи. Она должна подходить под размер конфорок. Стиральную машинку не следует перегружать, и тогда она также будет более экономной, к тому же нужно правильно выбирать программы стирки.

По словам эксперта, бытовую технику следует изначально покупать с высоким классом энергоэффективности. Он должен быть не ниже А. Обычные лампы накаливания в квартире лучше заменить на энергоэффективные люминесцентные и светодиодные. Экономия будет заметна, учитывая, что на освещение приходится пять-десять процентов потребляемой электроэнергии.

В целом объем и структура электропотребления домохозяйств зависит от разных факторов, в том числе - от образа жизни, отмечает эксперт. Так, работающие граждане больше всего расходуют электроэнергии утром, вечером и выходные дни. Объем электропотребления неработающих граждан, как и граждан, которые работают на дому, выше, но он более равномерно распределен во времени.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ

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