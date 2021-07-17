Шестилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Полиция сообщила, что шестилетняя девочка убита и пятеро взрослых - трое мужчин и две женщины - ранены в результате массовой стрельбы на юго-востоке Вашингтона, которая произошла поздно вечером в пятницу. Пострадавшие поступили в больницы с травмами, которые не представляют опасность для жизни.

По словам помощника начальника полиции Ашана Бенедикта, офицеры услышали звук выстрелов в деловом районе вокруг проспектов Малькольма Икс и Мартина Лютера Кинга около 23:10, когда они отреагировали на них, подозреваемые уже скрылись с места происшествия, которое находится примерно в восьми километрах от Капитолия США.

Согласно статистике управления городской полиции, в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2020 году было совершено 198 убийств, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году, когда их было 166. При этом прошлый год был третьим подряд, когда количество убийств в американской столице увеличивалось, сообщает NBC News. Расстрелы и убийства также участились в других городах страны. Администрация президента Джо Байдена сообщила, что в июне специальные группы правоохранительных органов были отправлены в пять городов США, включая Вашингтон, округ Колумбия, для пресечения деятельности контрабандистов, которые поставляют оружие криминальным бандам в эти города.