США выясняют причину появления сыпи у американских дипломатов в Вене

Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала президентства Джо Байдена, сообщает журнал New Yorker.

По данным газеты Die Presse, американское посольство перенаправляет запросы о "гаванском синдроме" в Вене в Вашингтон. Именно австрийская столица стала вторым очагом загадочного недомогания после Гаваны.

"Мы со всей серьезностью относимся к сообщениям наших сотрудников о недомоганиях. На данный момент нам неизвестна причина, нет указаний на то, причастны ли к инцидентам иностранные субъекты. Идет активное расследование", - сообщили изданию в Госдепартаменте США.

Посольство США в Больцманнгассе в девятом районе Вены хорошо охраняется, имеются ворота безопасности, высокие решетки, бетонные блоки, металлоискатели. Тем не менее, дипломатический персонал, похоже, сталкивается с проблемой, отмечает Die Presse со ссылкой на журнал New Yorker. С тех пор, как в январе президент США Джо Байден сменил своего предшественника Дональда Трампа, в Вене было зарегистрировано два десятка случаев таинственного "синдрома Гаваны".

О заболевании впервые сообщили в 2016 году американские дипломаты и члены их семей на Кубе. Они ощутили "сенсорные явления - шум, давление или тепло, связанные или сопровождаемые физическими симптомами, такими как внезапное головокружение, тошнота, головная боль или боль в шее".