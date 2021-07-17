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17.07.2021 07:50
Рубрика: В мире

Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Фото: AFP/Tuwaedaniya MERINGING Фото: AFP/Tuwaedaniya MERINGING
Фото: AFP/Tuwaedaniya MERINGING

В Таиланде за сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 10 086. Скончался 141 человек - это максимальное количество за все время пандемии. Предыдущий ежедневный максимум был отмечен 15 июля - 98 летальных исходов.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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За последние три с половиной месяца от COVID-19 в Таиланде умерли 3 146 человек - это в 33 раза больше, чем с марта 2020 года по март 2021 года, пишет ТАСС. Всего в стране заболели 391 989 человек.

Рост числа заражений и смертей в королевстве продолжается на фоне действия ограничительных мер. В этой связи в ближайшее время власти планируют еще больше ужесточить меры вплоть до ограничения передвижения людей и закрытия большего числа заведений.

Сейчас в Таиланде рестораны работают на вынос, в Бангкоке и девяти провинциях с 21:00 до 04:00 действует комендантский час, людям запрещено собираться группами более пяти человек, а также рекомендуется отложить любые поездки без крайней необходимости.

В королевстве продолжается вакцинация от коронавируса. Полностью вакцинированы 3,3 миллиона человек, более 10,4 миллиона получили первую прививку.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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