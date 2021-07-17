Times: Британия развернет тайную спецоперацию против России

Британский спецназ возьмет на себя новую тайную миссию против Китая и России, при этом акцент смещается на противодействие "крупным государственным противникам", пишет The Times.

По словам бригадного генерала Марка Тоттена, у SAS (спецназ) и SBS (лодочная служба) будет больше времени и средств для выполнения задач с "повышенным риском" для противодействия на государственном уровне, требующих большей детализации, планирования и специальных знаний.

Тоттен возглавит "будущие силы коммандос" королевской морской пехоты численностью 4000 человек, которые будут "делить бремя" с британскими элитными подразделениями. Они будут базироваться в небольшом количестве по всему миру, проводя контртеррористические операции, сдерживая наемников и реагируя на кризисы.

При этом будут использовать такие технологии, как дроны-ловушки и искусственный интеллект. В арсенале имеются также операции "обмана" с помощью поддельных сигналов или диверсионных сил, чтобы сбить с толку врага.

"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками", - отметил Тоттен.

Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с британской разведслужбой MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.

Источники в армии сообщили изданию, что спецназу могут быть поручены "политически предательские" задачи, такие как обучение военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для лучшей защиты от "враждебности Китая".

В особо засекреченных операциях спецназа могут участвовать войска, действующие вместе с MI6 по наблюдению за китайскими и российскими разведывательными и военными подразделениями. Часть их работы будет заключаться в отслеживании противников и построении картины меняющегося и "ускоряющегося" характера угрозы, пишет The Times.