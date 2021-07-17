Тимофей Баженов связал введение новых льгот на образование с развитием экономики

Тележурналист Тимофей Баженов предложил разработать программу беспроцентных образовательных кредитов. По его мнению, это мера поднимет уровень образования молодежи и поможет росту реального сектора экономики.

"Современное образование должно отвечать запросам реального сектора экономики. Стране нужны учителя, медики, инженеры. Получить хорошую специальность помогут беспроцентные образовательные кредиты", - заявил Баженов на праздновании Всемирного дня навыков молодежи.

Лидер общественного движения уверен, что качественное образование надо сделать доступным для каждого гражданина России. Будущие инженеры, врачи и педагоги могли бы учиться в вузах за счет беспроцентных кредитов, получив пятилетнюю отсрочку на первый платеж. Тем, кто хочет пойти в средние специальные училища, можно предоставлять льготные кредиты. Наряду с этим онлайн-образование в университетах и институтах Баженов предлагает сделать вообще бесплатным.

Всемирный день навыков молодёжи отмечается с 2014 года. Он обращает внимание общественности на безработицу среди молодых людей и призывает инвесторов вкладываться в образовательные проекты.