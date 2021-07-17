Тимофей Баженов связал введение новых льгот на образование с развитием экономики

Новости

Изменен порядок пересечения белорусской границы 15:24
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 15:11
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве 15:04
Шестилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 14:30
На Кубани после наводнений расчистят опасные участки русел рек 14:14
Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ 14:11
Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений 14:01
Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 11:33
Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве 11:33
В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства 11:30
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях 11:17
Оперштаб: в Москве выявлен 4561 новый случай COVID-19 11:09
Бердыев прокомментировал переговоры с РФС 11:00
В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов 10:57
В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 14:05
Рубрика: Общество

Тимофей Баженов связал введение новых льгот на образование с развитием экономики

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Тележурналист Тимофей Баженов предложил разработать программу беспроцентных образовательных кредитов. По его мнению, это мера поднимет уровень образования молодежи и поможет росту реального сектора экономики.

На путевки по РФ для участников образовательных проектов выделено 2 млрд

"Современное образование должно отвечать запросам реального сектора экономики. Стране нужны учителя, медики, инженеры. Получить хорошую специальность помогут беспроцентные образовательные кредиты", - заявил Баженов на праздновании Всемирного дня навыков молодежи.

Лидер общественного движения уверен, что качественное образование надо сделать доступным для каждого гражданина России. Будущие инженеры, врачи и педагоги могли бы учиться в вузах за счет беспроцентных кредитов, получив пятилетнюю отсрочку на первый платеж. Тем, кто хочет пойти в средние специальные училища, можно предоставлять льготные кредиты. Наряду с этим онлайн-образование в университетах и институтах Баженов предлагает сделать вообще бесплатным.

Всемирный день навыков молодёжи отмечается с 2014 года. Он обращает внимание общественности на безработицу среди молодых людей и призывает инвесторов вкладываться в образовательные проекты.

Общество Образование Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Крым обновил рекорд по числу заболевших COVID-19
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19