Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР

Партия "Единая Россия" запустила интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии, сделать это можно как онлайн, так и офлайн, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Каждый гражданин страны может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - цитирует пресс-служба партии Андрея Турчака.

Чтобы принять участие в формировании народной программы ЕР, надо зайти на сайт np.er.ru. Там это можно сделать двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, которые охватывают основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму.

Кроме этого, ЕР проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.