Новости

Цорн стал техническим директором "Локомотива" 00:28
Скончался экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов 00:25
Эксперты: Пандемия привела к обострению проблемы зависимостей 00:06
Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе 17.07.2021
Полицейские застрелили мужчину в Лос-Анджелесе, приняв зажигалку за пистолет 17.07.2021
Ученые назвали опасные для жизни признаки диабета 17.07.2021
В США резко возросло количество случаев заражения коронавирусом 17.07.2021
В Саранске МВД прокомментировало видео с лежащим под дождем телом мужчины 17.07.2021
Николич: Три гола мы просто привезли сами себе 17.07.2021
Украине предсказали распад этой осенью 17.07.2021
Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена 17.07.2021
Три человека госпитализированы в Волгограде после нападения каракуртов 17.07.2021
Британский министр здравоохранения заразился COVID-19 17.07.2021
Британия может разместить радиолокационную станцию Космических сил США 17.07.2021
Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1" 17.07.2021
За сутки 89 военнослужащих вылечили от коронавируса 17.07.2021
В реку в Иванове упал самолет 17.07.2021
США выясняют причину появления сыпи у американских дипломатов в Вене 17.07.2021
Менеджер певицы МакSим рассказала о ее состоянии 17.07.2021
Кириенко: Проекты "России - страны возможностей" позволяют искать таланты 17.07.2021
Появились новые сведения о сериале-приквеле "Джона Уика" 17.07.2021
Суд в Москве арестовал замначальника Южной таможни ФТС России 17.07.2021
На Украине опасаются худшего сценария по "Северному потоку-2" 17.07.2021
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок 17.07.2021
Мэр Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы 17.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 23:26
Рубрика: Общество

Ученые назвали опасные для жизни признаки диабета

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диабет может вызвать ряд серьезных осложнений, от сердечно-сосудистых заболеваний до слепоты. Одно из самых острых - диабетический кетоацидоз (DKA), который может быть опасным для жизни. Диабетический кетоацидоз - это форма сахарного диабета, протекающая с повышением уровня глюкозы и кетоновых тел в крови, который происходит, когда уровень сахара в крови постоянно слишком высок, потому что в организме недостаточно инсулина для его обработки. Если не лечить ДКА вовремя, это может привести к диабетической коме или смерти. Врачи американской клиники Майо и эксперты Королевского колледжа медсестер Великобритании назвали опасные признаки диабета, на которые следует обратить особое внимание.

Фото: iStock
Кардиолог предупредила о смертельно опасной ошибке в жару

Сильная усталость, ощущаемая до такой степени, будто вы сильно истощены, может быть признаком DKA. Диабет возникает, когда поджелудочная железа не может производить или организм не может обрабатывать достаточно инсулина для доставки сахара (глюкозы) в клетки организма для получения энергии. Необычный запах изо рта является одним из первых симптомов, на который обращают внимание врачи, подозревая, что у кого-то может быть диабетический кетоацидоз. Слишком много кетонов в крови может вызвать запах ацетона изо рта, фруктовый запах, или запах от жидкости для снятия лака. Если вы страдаете диабетом и чувствуете запах ацетона изо рта, следуйте рекомендациям врача. Если вы не сделали это, как можно скорее запишитесь на прием к врачу. Избыток сахара в крови доставляется в почки, которые работают со сверх нагрузкой, чтобы вымыть его, вызывая частое мочеиспускание. Сильная жажда также является ярким симптомом неконтролируемого диабета. Это происходит, когда в крови содержится больше сахара, чем могут обработать почки и эффективно вывести его из организма. Избыток сахара остается в кровотоке, вымывая жидкости из тканей и вызывая жажду.

Резкое похудение, согласно исследованию, опубликованному в журнале American Family Physician, это наиболее распространенный симптом диабетического кетоацидоза, обнаруживаемый примерно у 80 процентов людей с этим заболеванием. Кетоз - состояние, вызываемое сжиганием жира вместо углеводов - может вызвать быструю потерю веса у человека, соблюдающего кето-диету. Высокий уровень сахара в крови и ослабленная иммунная система, оба из которых могут быть вызваны неконтролируемым диабетом, две из наиболее распространенных причин так называемой ротовой молочницы, чрезмерного роста дрожжей во рту. Дрожжевая инфекция в другом месте тела, которая не проходит, также может указывать на ДКА. Слишком высокий уровень сахара в крови может вызвать атрофию или сокращение мышц. Это может быть признаком диабетического кетоацидоза. Наконец, избыток кислоты в крови может вызвать боль в животе или рвоту, что часто является поздним признаком диабетического кетоацидоза. Рвота может усилить причины обезвоживания, вызываемые ДKA, что усугубит такие симптомы, как чрезмерная жажда. В случае проявления нескольких из этих признаков, эксперты советуют незамедлительно обратиться к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Times: Британия развернет тайную спецоперацию против России
Глава Счетной палаты назвал причину развала СССР
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 всю жизнь не придется
Увидимся: "Ростех" показал первую "цель" нового российского истребителя
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19