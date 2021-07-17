Ученые назвали опасные для жизни признаки диабета

Диабет может вызвать ряд серьезных осложнений, от сердечно-сосудистых заболеваний до слепоты. Одно из самых острых - диабетический кетоацидоз (DKA), который может быть опасным для жизни. Диабетический кетоацидоз - это форма сахарного диабета, протекающая с повышением уровня глюкозы и кетоновых тел в крови, который происходит, когда уровень сахара в крови постоянно слишком высок, потому что в организме недостаточно инсулина для его обработки. Если не лечить ДКА вовремя, это может привести к диабетической коме или смерти. Врачи американской клиники Майо и эксперты Королевского колледжа медсестер Великобритании назвали опасные признаки диабета, на которые следует обратить особое внимание.

Сильная усталость, ощущаемая до такой степени, будто вы сильно истощены, может быть признаком DKA. Диабет возникает, когда поджелудочная железа не может производить или организм не может обрабатывать достаточно инсулина для доставки сахара (глюкозы) в клетки организма для получения энергии. Необычный запах изо рта является одним из первых симптомов, на который обращают внимание врачи, подозревая, что у кого-то может быть диабетический кетоацидоз. Слишком много кетонов в крови может вызвать запах ацетона изо рта, фруктовый запах, или запах от жидкости для снятия лака. Если вы страдаете диабетом и чувствуете запах ацетона изо рта, следуйте рекомендациям врача. Если вы не сделали это, как можно скорее запишитесь на прием к врачу. Избыток сахара в крови доставляется в почки, которые работают со сверх нагрузкой, чтобы вымыть его, вызывая частое мочеиспускание. Сильная жажда также является ярким симптомом неконтролируемого диабета. Это происходит, когда в крови содержится больше сахара, чем могут обработать почки и эффективно вывести его из организма. Избыток сахара остается в кровотоке, вымывая жидкости из тканей и вызывая жажду.

Резкое похудение, согласно исследованию, опубликованному в журнале American Family Physician, это наиболее распространенный симптом диабетического кетоацидоза, обнаруживаемый примерно у 80 процентов людей с этим заболеванием. Кетоз - состояние, вызываемое сжиганием жира вместо углеводов - может вызвать быструю потерю веса у человека, соблюдающего кето-диету. Высокий уровень сахара в крови и ослабленная иммунная система, оба из которых могут быть вызваны неконтролируемым диабетом, две из наиболее распространенных причин так называемой ротовой молочницы, чрезмерного роста дрожжей во рту. Дрожжевая инфекция в другом месте тела, которая не проходит, также может указывать на ДКА. Слишком высокий уровень сахара в крови может вызвать атрофию или сокращение мышц. Это может быть признаком диабетического кетоацидоза. Наконец, избыток кислоты в крови может вызвать боль в животе или рвоту, что часто является поздним признаком диабетического кетоацидоза. Рвота может усилить причины обезвоживания, вызываемые ДKA, что усугубит такие симптомы, как чрезмерная жажда. В случае проявления нескольких из этих признаков, эксперты советуют незамедлительно обратиться к врачу.