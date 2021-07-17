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17.07.2021 22:48
Рубрика: В мире

Украине предсказали распад этой осенью

Текст: Александр Саможнев

Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"У нас огромный кризис в бюджетообразовании, в медицине, в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике, - цитирует РИА Новости Мураева. Он обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму.

По мнению политика, уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами. Все соседи вложат и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился. Развал Украины будет выгоден всем ее соседям.

В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. О возможном распаде Украины говорил также бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Страна стоит на грани коллапса из-за роста центробежных настроений, считает он.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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