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Рубрика: В мире

В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Гаити панамериканская организация здравоохранения приступила в пятницу к вакцинации медицинских работников и уязвимых групп населения от коронавируса. Об этом сообщило информационное агентство EFE.

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По его данным, на днях на Гаити были доставлены первые 500 тысяч доз вакцины, которые республика получила по линии международного механизма COVAX. До этого Гаити являлась единственной страной в Западном полушарии, которая не начала иммунизацию от коронавируса, пишет ТАСС.

По последним данным гаитянского минздрава, за весь период пандемии здесь выявлено более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 500 человек.

Всемирная организация здравоохранения придает большое значение механизму COVAX, в рамках которого страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру два миллиарда доз вакцины от коронавируса.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити Вакцинация от коронавируса

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