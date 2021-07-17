В Минпромторге оценили долю российских лекарств на отечественном рынке

Более половины лекарств, доступных в аптеках страны, сегодня производят в России, рассказали "РГ" в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что доля отечественных препаратов в 2021 году, согласно предварительным экспертным оценкам, сохранится на уровне 2020 года и составит около 63% в натуральном выражении.

Всего в прошлом году в обороте находилось 5,5 млрд упаковок лекарств, из них почти 3,5 млрд - это лекарства, которые выпустили российские фармпроизводители. В первом квартале 2021 года их доля составила чуть более 61%, а число упаковок в обороте - 670 млн из 1,1 млрд.

Из 788 наименований препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП, 641 выпускают российские фармпроизводители, в том числе - для 379 лекарств налажен полный цикл производства (без закупки фармсубстанций за рубежом).

По итогам 2020 года из всех вакцин, зарегистрированных в России, доля отечественных составила 87,7% в натуральном выражении, а по итогам I квартала 2021 года - 85,9%.

В Минпромторге рассказали, что лекарства на территории России сегодня производят 518 фармзаводов. За последние 10 лет открыто более 60 новых производственных площадок, в том числе 16 предприятий построили иностранные компании. В прошлом году девять фармплощадок заработали в Москве, Московской, Иркутской, Ленинградской и Пермской областях.

Также сегодня определены лекарства, выпуск которых на территории России будет налажен по полному циклу к 2024 году. Как отметила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, к этому времени в стране будут производить не менее 65% объема стратегически важных лекарств, а к 2030 году - 80%.