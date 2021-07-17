В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым

В Москве простились с умершим от коронавируса в возрасте 49 лет солистом "Хора Турецкого" Борисом Горячевым.

Как передает ТАСС, участники коллектива, которому Борис отдал почти двадцать лет жизни, проводили его в последний путь песнопением "Вечная память".

Прощание состоялось в похоронном доме на Троекуровском кладбище. На церемонию, помимо коллег по хору, пришли близкие исполнителя, поклонники.

Они несли к гробу алые и бордовые розы.

Борис Горячев родился в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова и отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Работал в Мужском камерном хоре "Акафист", исполнявшем русскую духовную музыку, в хоре "Пересвет", занимался собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку.