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В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым

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    17.07.2021, 16:44
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ turetsky_choir Фото: instagram.com/ turetsky_choir
Фото: instagram.com/ turetsky_choir

В Москве простились с умершим от коронавируса в возрасте 49 лет солистом "Хора Турецкого" Борисом Горячевым.

Как передает ТАСС, участники коллектива, которому Борис отдал почти двадцать лет жизни, проводили его в последний путь песнопением "Вечная память".

Прощание состоялось в похоронном доме на Троекуровском кладбище. На церемонию, помимо коллег по хору, пришли близкие исполнителя, поклонники.

Они несли к гробу алые и бордовые розы.

Борис Горячев родился в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова и отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Работал в Мужском камерном хоре "Акафист", исполнявшем русскую духовную музыку, в хоре "Пересвет", занимался собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку.

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