В США резко возросло количество случаев заражения коронавирусом

После резкого снижения в течение шести месяцев количество случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах снова возросло благодаря "дельта"-варианту. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что рост случаев заболевания увеличился почти на 70 процентов всего за неделю. Число госпитализаций возросло почти на 36 процентов.

При этом всплески инфицирования наиболее заметны в регионах с низким уровнем вакцинации, но также они увеличиваются в таких местах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где вакцинировано более 60 процентов населения. Чиновники системы здравоохранения снова настоятельно требуют от непривитых американцев вакцинироваться, сообщает National Public Radio. "Болезнь становится пандемией непривитых, - сказала директор CDC доктор Рошель Валенски. - Если вы не будете вакцинированы, вы окажетесь в опасности".

По данным CDC, "дельта"-штамм, предположительно, на 225 процентов более передаваем, чем исходные штаммы SARS-CoV-2. Одно недавнее исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, инфицированные "дельтой", имеют, в среднем, примерно в 1000 раз больше копий вируса в дыхательных путях, чем инфицированные исходным штаммом, и заразны на более раннем этапе заболевания.

CDC задокументировал в общей сложности 5492 случая полностью вакцинированных людей, которые были госпитализированы или умерли от COVID-19, из 160 миллионов человек, полностью вакцинированных в США. Неясно, сколько из этих тяжелых инфекций происходит от случаев дельта-варианта, но он быстро стал доминирующим вариантом в Америке.

Многие эксперты в области здравоохранения в США говорят, что ношение масок может быть разумным шагом, особенно когда вы собираетесь находиться в помещении с людьми, которые могут быть непривитыми и без маски. Округ Лос-Анджелес в пятницу объявил, что повторно введет мандат на использование масок, в том числе для людей, которые полностью вакцинированы - из-за увеличения случаев заражения и опасений по поводу "дельта"-варианта. Прошло почти два месяца с тех пор, как CDC объявил о новых правилах, в которых заявляется, что полностью вакцинированным людям не нужно носить маски в большинстве случаев, но Всемирная организация здравоохранения по-прежнему поощряет людей использовать маски .

Тем временем координатор по реагированию на COVID-19 в Белом доме Джефф Зиентс заявил в пятницу, что администрация США готова к возможности введения всеобщей ревакцинации, "если наука покажет, что она необходима".

Между тем

Центры по контролю и профилактике заболеваний в пятницу подтвердили случай обезьяньей оспы в США у американца, приехавшего в Техас из Нигерии. На обратном пути в Техас этот человек совершил два рейса: один из Нигерии в Атланту, а другой - из Атланты в Даллас, сообщает The Hill. Этот человек в настоящее время госпитализирован в Далласе, а официальные лица надеются связаться с теми, кто, возможно, имел тесный контакт с ним во время полетов. "Обезьянья оспа - редкое, но потенциально серьезное вирусное заболевание, которое обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов и прогрессирует до широко распространенной сыпи на лице и теле", - говорится в заявлении CDC. Штамм обезьяньей оспы, которым болеет человек в Далласе, обычно встречается в Нигерии и Западной Африке. Инфекция может длиться от двух до четырех недель и заканчивается смертельным исходом примерно у одного из 100 человек.