В Витебске прошел круглый стол "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы"

В Витебском государственном университете имени Петра Машерова прошел круглый стол "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы", в котором приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр информации Беларуси Владимир Перцов, директор дирекции "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий, обладатель диплома Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виталий Кульбаков, обладательница диплома Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" генеральный директор Государственного центрального музея современной истории Ирина Великанова и другие.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил значимость "Славянского базара в Витебске" как сплачивающую народы площадку, которую за тридцать лет существования с блеском удалось сохранить: "Мы хотим, чтобы у нас была единая семья, в основе которой духовная славянская культура", чтобы нас слышала молодежь.

Министр культуры России Ольга Любимова в он-лайн приветствии подчеркнула, что за 30 лет "Славянский базар в Витебске" стал важной площадкой для общих встреч, так как язык культуры уникальный.

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич: "Славянский базар в Витебске" за 30 лет посетили представители более 80 стран, он проводился даже в непростые время, когда даже "Евровидение" из-за пандемии вынуждено было изменить регламент проведения. На "Славянском базаре в Витебске" представлены разные жанры и коллективы, но "Славянский базар в Витебске" не музей и прирастает новыми проектами такими, как ледовое шоу "Concord orchestra" и Санкт-петербургского балета на льду. В рамках фестиваля уместно возродить пленэр для студентов художественных вузов.

Министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов подчеркнул, что надо расширять программы "Базара" как эталонную площадку и как инструмент массовой культуры.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев предложил подумать о расширении авангардного формата фестиваля, объединяющего разные культуры, ведь Витебск - родина Марка Шагала, здесь творили Казимир Малевич, Эль Лисицкий.

Директор Дирекции международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий считает фестиваль флагманом культуры, на котором выросло много поколений. Союзное государство подарило паруса "Славянскому базару", форум динамично развивается.

Обладательница гран-при Международного детского конкурса "Славянский базар в Витебске" - 2016 года, суперфиналистка телевизионного проекта "Голос" Анастасия Гладилина считает, что "Славянский базар в Витебске" интересен молодежи так как объединяет культуры и является трамплином для начинающих артистов.