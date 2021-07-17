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Рубрика: В мире

Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка

Во Флориде задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, сообщает управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

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Полиция приметила мужчину, который поздним вечером куда-то нес крокодила, а после попытался закинуть его на крышу барака. При этом он еще и бил животное об землю, держа его за хвост.

Задержанному предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом. Как пишет РИА Новости, аллигатора вернули администрации парка, где он и обитал.

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