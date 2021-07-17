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17.07.2021 16:41
Рубрика: Власть

Всероссийский форум "Россия - страна возможностей" пройдет 8-12 сентября

Текст: Татьяна Замахина
Форум "Россия - страна возможностей", перенесенный из-за санитарных ограничений, планируется совместить с фестивалем "Таврида- арт" в Крыму. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Масштабное мероприятие пройдет 18-12 сентября.

Сергей Кириенко обсудил эту и другие темы с победителями и призерами проектов платформы "Россия - страна возможностей" в ходе второй смены форума "Территория смыслов".

"Пока у нас план, что мы форум "Россия - страна возможностей" совместим с фестивалем "Таврида - АРТ" в Крыму, - сказал Сергей Кириенко, отвечая на вопрос одной из участниц встречи. - Это будет 8-12 сентября - четыре дня в бухте Капсель".

Планируется, что как минимум шесть тысяч человек смогут принять участие в этом мероприятии. Будут соблюдаться меры санитарной безопасности, подчеркнул первый замглавы АП. "Наличие прививки или наличие антител с учетом того, что человек переболел - это гарантия безопасности для всех участников", - отметил он.

На форум, уточнил он, смогут приехать все победители проектов платформы "Россия - страна возможностей".

По данным организаторов, на этом мероприятии планируется награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, также участников ожидают образовательные, спортивные и культурные виды активности, развлекательная программа. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

Сергей Кириенко в ходе беседы с молодежью, кроме того, сообщил, что в настоящий момент платформа объединяет 26 проектов. "У нас около 8 млн человек, которые за три года поучаствовали в различных проектах, причем многие в нескольких", - добавил он.

Представитель Кремля рассказал и о том, в каком направлении пойдет развитие проектов "России - страны возможностей". Так, по его словам, следует построить своего рода "бесшовный" переход между ними.

"Заканчивается проект "Большая перемена", ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы "Россия - страна возможностей" должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед", - пояснил Сергей Кириенко.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства

Еще одна идея на перспективу - связать проекты платформы и иные действующие в нашей стране проекты, которые направлены на поддержу самореализации молодежи. В частности, первый замглавы АП упомянул о взаимодействии с проектами общества "Знание" и арт-кластера "Таврида".

В ходе встречи речь зашла и о самореализации молодых россиян в целом. Сергей Кириенко, отвечая на вопросы, посоветовал изучать разные сферы деятельности, чтобы найти свое призвание, а не концентрироваться на "моноопыте" и одном направлении. "Потому что ты много чего не узнаешь в жизни и не сможешь добраться до тех возможностей, которые могут стать своим призванием", - пояснил он. И в качестве примера привел свой личный опыт: рассказал, что сменил несколько отраслей, пока не нашел свое призвание.

"Жизнь так устроена, что открывает возможности, но всегда бросает вызовы. Важная вещь - не уклоняться от тех вызовов, которые перед вами создают жизнь, судьба, окружающие, - обратился Кириенко к участникам встречи. - Пройдут годы, и единственное, о чем вы сможете пожалеть, - это об упущенных возможностях, что что-то в жизни не попробовали, испугались, отступили".

Справка "РГ"

Платформа "Россия - страна возможностей", которая была запущена в 2017 году по инициативе президента РФ, объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты. Ее цель - способствовать самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В 2018 году для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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