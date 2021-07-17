Выдающийся итальянский дирижер Риккардо Мути провел "Дороги дружбы" в Ереване

Это могло бы стать такой же красивой легендой, как сказание о Ное, ковчег которого остановился на Арарате и оттуда пошла новая жизнь и новое человечество. Данте описывает в своем "Чистилище" ("Божественная комедия") мистическую гору, поднимаясь по которой люди получают очищение от своих грехов и попадают в рай. В этом году получилась так, что Данте "добрался" до Арарата: в Армению из итальянской Равенны, отмечающей 700-летие со дня смерти Данте, прилетел маэстро Риккардо Мути. Он привез сюда главный проект своей жизни - Roads of Friendship ("Дороги дружбы"), в программе которого исполнил партитуру, созданную в Армении с посвящением Данте. Партитуру "Чистилище" написал 82-летний Тигран Мансурян.

Армения на мозаике

Сама же суть визита Мути в Армению, как и смысл его проекта "Дороги дружбы", заключается не в выступлениях знаменитого маэстро в разных странах и городах. Для него и для Равеннского фестиваля, возглавляемого супругой Мути Кристиной Маццавилани, это серьезная гуманистическая акция: послание политикам, народам, всем, живущим на земле, что даже в ситуации кризиса цивилизации, в котором находится сегодняшнее человечество, существует путь к согласию и взаимопониманию - через культуру, через человеческое общение, через музыку. Двадцать пять лет назад "Дороги" начинались с гуманистической акции - концерта в разрушенном бомбами Сараево, и за эти годы прошли через десятки стран и городов, нуждавшихся в выражении поддержки и солидарности.

В Ереване Мути уже выступал с проектом "Дороги дружбы": в 2001 году Армения отмечала 1700-летие принятия христианства и маэстро исполнял перед восьмитысячной аудиторией сочинения Верди с оркестром и хором Ла Скала, к которым присоединился Ереванский камерный хор. На этот раз в Ереван с ним прилетел Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный 17 лет назад из молодых итальянских музыкантов и ставший постоянным участником этого проекта. По традиции вместе с итальянцами в концерте "дружбы" выступили местные музыканты: Государственный камерный хор Армении (руководитель Роберт Млкеян), сопрано Нина Минасян и баритон Гурген Бавеян, со стороны Италии - тенор Джованни Сала и органист Девиде Кавалли. На сцене Театра оперы и балета звучала неординарная программа: духовная музыка венских классиков - Гайдна, Моцарта, Шуберта, и мировая премьера "Чистилища", заказанного Равеннским фестивалем Тиграну Мансуряну к 700-летию со дня смерти Данте.

Вся эта программа была сплетена тончайшими музыкальными и культурными нитями, связывающими разные эпохи, шедевры музыки и поэзии, историю двух стран, общение между которыми началось еще во времена Византии и Римской империи. Достаточно сказать, что в знаменитой равеннской базилике Сан-Витале есть мозаика, изображающая императора Юстиниана Великого (VI век) со свитой. За спиной императора стоит полководец Нарсес, родом из Армении, экзарх Италии, правитель Равенны. Италия сохранила множество свидетельств глубоких связей с Арменией, так же, как и Ереван, где в Матенадаране хранятся древние рукописи и документы о многовековых культурных отношениях двух стран. Как пояснил Риккардо Мути:

- Через двадцать лет мы вернулись в суровую древнюю страну между Западом и Востоком. Это возвращение в Ереван означает подтверждение нашей дружбы и напоминание о том, что будущее музыки - в интеграции различных культур. Мы строим еще один мост братства, как знак надежды, поскольку мы все еще верим, что музыка преодолевает недопонимание и различия в культуре, языке, религии. Музыка - это язык каждого, она универсальна, как и поэзия Данте, чье величие мы хотим праздновать вместе с армянским народом, знающим и любящим эту поэзию. Мы все можем обрести себя в красоте, в поэзии, в искусстве и снова ощутить тепло объятий и мира.

119 тактов милосердия

Между тем, главное событие этого вечера "дружбы" - мировую премьеру партитуры Тиграна Мансуряна, написанной на итальянском языке, предваряла венская музыка. Гайдновский "Te Deum" (Тебе Бога хвалим) возник в программе не случайно: этот гимн - первое, что слышит герой "Божественной комедии" Данте, когда перед ним распахивается дверь Чистилища:

Я поднял взор, когда она взгремела,

И услыхал, как сквозь отрадный гул

Далекое Te Deum долетело

(песнь IX).

У Мути этот гимн был полон радостного волнения, внутреннего ликования, подвижности и воздушности голосов, словно парящих в высоте, сменяющихся на мгновение сумрачной звуковой тенью, неожиданно напомнившей о мистическом трепете моцартовского Реквиема. Однако, обратившись к моцартовской духовной музыке, Мути выбрал не Реквием, столь близкий дантовской проблематике потусторонних миров, а загадочную и менее известную партитуру Kirie (Господи, помилуй) ре минор для оркестра и хора. Это самая длинная Kirie Моцарта: 119 тактов волнующей музыкальной красоты, которые прозвучали у Мути с архитектурной стройностью хоровых голосов, нежностью "вздыхающих" струнных и тихим, сокровенным настроем оркестра - как мольба человеческой души о божественном милосердии. С той же пронзительной чувствительностью была исполнена и шубертовская Messa №2 соль мажор, написанная 18-летним влюбленным композитором и, несмотря на каноническую церковную структуру частей - полная лирического излияния любви и надежды на счастье. У Риккардо Мути эти "пасторальные", светлые краски просвечивали сквозь мягкое сфумато оркестрового звука, через ликующие интонации хора (Sanctus), поддержанные фанфарами, и чарующую песенную фактуру, словно воссоздавая далекий идеальный мир - райский или будущий, своего рода, "новую жизнь", где Данте воспевал Беатриче, а Шуберт - свою первую любовь.

Чистилище с виолончелью

В Равенне новая партитура Тиграна Мансуряна еще не исполнялась, ее премьера предстоит в сентябре на праздновании 700-летия смерти Данте. Мировую же премьеру этого сочинения Риккардо Мути исполнил в Ереване и заметил, что до сих пор только 85-летний Верди смог создать в преклонном возрасте замечательную партитуру по Данте: "Le laudi alia Virgine Maria" на слова, взятые из части "Рай", для солирующего женского голоса - в цикле "Четыре духовные пьесы". Верди писал эти пьесы десять лет, Мансурян также обращался к "Божественной комедии" на протяжении всей своей жизни. Композитор пояснил:

- Я всегда держал на своем столе армянский перевод "Комедии", чей тонкий и ясный стиль часто вдохновлен музыкой - духовной, традиционной, народной. Я был счастлив, когда меня попросили создать новую партитуру по "Комедии". Но я чувствовал такую ответственность перед Данте и маэстро Мути! Я начинал работу трижды и в конце концов закончил ее четвертый вариант. Мне пришлось сократить количество исполнителей из-за социального дистанцирования, но я был рад возможности переписать произведение для баритона, камерного хора, струнного и ударного оркестра. Эта последняя версия ближе моему музыкальному миру и моему пониманию вселенной Данте.

В "Чистилище" Мансурян поставил рядом две известные части поэмы: начало первой песни "Per correr miglior acque alza le vele" ("Чтобы бежать по лучшим водам, поднимает паруса") и молитву Отца, открывающую одиннадцатую песнь, "O Padrenostro, che ne' cieli stai" ("И наш отец, на небесах царящий"). Партитура начинается со звука, поднимающегося из глубины. Данте только что вошел во второе царство и просит Каллиопу поддержать его струнным аккомпанементом, той же песней, которой Музы победили Пиерид, осмелившихся соревноваться в пении с богами. Именно из первого звука, архаичного, мощного, вырастает вся кантата, сложная по своим звуковым связям.

- Меня поразило его умение писать для хора в армянской хоровой традиции, - говорит Мути. - Есть гармония, но есть и диссонанс, человеческая драма, разрешенная в созвучии: так человеческие печали превращаются в покой. Использование ударных, колоколов, вибрафона создает смутную атмосферу, ощущение недостижимой вселенной - это своего рода духовность, где все еще есть тайна, что-то неопределенное. А соло на виолончели - это голос Бога. Это чудесная работа, и я надеюсь, что маэстро Мансурян напишет для нас еще, потому что я восхищаюсь его величием и простотой.

Риккардо Мути планирует исполнить партитуру Мансуряна не только в Италии, но и с Чикагским симфоническим оркестром, которым он руководит уже десять лет и к которому надеется вернуться осенью. Больше года Мути не мог работать со своим американским коллективом и выступать с другими оркестрами из-за ситуации с пандемией. Единственное в прошлом сезоне его европейское выступление - Венский новогодний концерт в Мюзикферайн, прошел в пустом зале. В своем заключительном слове маэстро призвал правительства всех стран финансировать культуру в качестве целительного средства для сохранения психического здоровья людей, пострадавших от морально тяжелых ограничений во время пандемии.

Между тем

Риккардо Мути, которого музыкальный мир называет "Риккардо Великолепный", 28 июля отметит свое 80-летие. Этот день пройдет для него, как и всегда, в кругу семьи, в Равенне. Но уже 29 июля Риккардо Мути полетит в Рим, где в рамках G20 проведет концерт с Молодежным оркестром Керубини и встретится с премьер-министром Италии Марио Драги, с которым он намерен говорить о самой важной для него теме поддержки культуры, музыкального образования в школах и профессиональной карьеры молодых музыкантов. По его словам, пандемия серьезно отразилась на перспективах молодых людей, чьи социальные и профессиональные контакты резко ограничились в это время. "Какое их ждет будущее? - спрашивает Риккардо Мути. - Смогут ли они преодолеть эту травму, этот шок? Доверие к жизни приходит через общение, через социальную жизнь и обмен, прежде всего, культурой. И культура не может быть внизу списка приоритетов в государстве". Это то, за что Риккардо Мути бьется всю свою жизнь.

Кстати

К 700-летию со дня смерти Данте Равеннский фестиваль заказал три партитуры на тему "Божественной комедии", две из них уже прозвучали в Равенне: Шесть этюдов на тему "Ада" Джованни Соллима и "O luce etterna" ("Рай) Валентина Сильвестрова. "Чистилище" Тиграна Мансуряна будет исполнено 12 сентября в Равенне, 13 сентября во Флоренции, 15 сентября в Вероне. А в афише XXXII Равеннского фестиваля (2 июня - 31 июля) - 121 событие, в которых принимают участие 1200 артистов.

Справка "РГ"

Международный музыкальный проект "Дороги дружбы" Риккардо Мути проводит совместно с Равеннским фестивалем с 1997 года. За двадцать пят лет концерты "Дорог дружбы" состоялись в Сараево, Бейруте, Иерусалиме, Москве, Ереване, Дамаске, Нью-Йорке, Иллинойсе, Каире, Найроби, Тегеране, Киеве, Афинах, Пестуме и др.