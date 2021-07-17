Вышел первый тизер сериала про куклу-убийцу Чаки

Канал SyFy представил на YouTube первый тизер "Чаки" (Chucky), на этот раз - сериальной адаптации истории прославленной куклы-убийцы, одержимой маньяческим духом.

При этом стоит подчеркнуть, что к событиям прошедшего бледно и незаметно фильма-перезапуска 2019 года шоу отношения иметь не станет. Плюс куклу вновь озвучит легендарный Брэд Дуриф, посвятивший этому занятию немалую часть своей карьеры.

Создатель линейки Дон Манчини также в деле - он сценарист и режиссер. Внесший "актуальные" коррективы: главный героем шоу станет затравленный за свои половые пристрастия 14-летний мальчик-гей.

Сорежиссер - Ник Антоска ("Нулевой канал").

"Chucky": The Trailer for Don Mancini's Series Will Premiere During Comic-Con@Home! - Bloody Disgusting https://t.co/wxX2jfkI2z — Don Mancini (@RealDonMancini) July 13, 2021

В ролях: Закари Артур ("5-я волна"), Тео Брионес ("Шепот"), Аливия Элин Линд (Фэйт в "Молодых и дерзких", "Человек будущего"), Бьоргвин Арнарсон ("Ученик экзорциста") и артисты полнометражек - Алекс Винсент, Кристин Элиз, Фиона Дуриф, дочь Брэда (Ника Пирс из "Культа Чаки"), и, конечно, Дженнифер Тилли - невеста Чаки.

Премьера - 12 октября.