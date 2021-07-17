За сутки 89 военнослужащих вылечили от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 89 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 325 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 121,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 759 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи двухсот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 456 человек изолированы на дому.

Сообщается, что шесть инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у девяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 119 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 265 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,3 тысячи человек, 321 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 25,8 тысячи пациентов, из которых свыше 8,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 18 тысяч 18 человек", - сообщили в Минобороны РФ.