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Бритни Спирс объявила об уходе со сцены

Новости
    18.07.2021, 17:04
Текст:   Олег Усков

Американская певица, актриса, гимнастка и экс-поп-принцесса Бритни Спирс заявила, что прекращает всякие выступления, так как по-прежнему находится под полным контролем отца. И новых концертов поклонникам не стоит ждать до того момента, как Джеймс Спирс прекратит быть ее опекуном.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. "Я не намерена выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока отец будет контролировать то, что я ношу, говорю, делаю или думаю", - написали Бритни в длинном и эмоциональном посте.

Напомнив, что отец жестко довлеет над ней последние тринадцать лет.

В конце прошлого месяца в Лос-Анджелесе состоялось судебное слушание, на котором Спирс попросила отменить затянувшееся опекунство отца над ней и получила отказ. 14 июля суд разрешил Спирс самой нанять адвоката.

Бритни была признана частично недееспособной в 2008 году, чему предшествовали проблема с психикой певицы и неодобряемыми законом препаратами.

В результате контроль над женщиной перешел к ее отцу. Он распоряжается финансами дочери и принимает массу решений касательно ее личной жизни.

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