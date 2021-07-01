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Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами

Новости
    01.07.2021, 13:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Мучения Бритни Спирс не прекратятся: Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил прошение поп-дивы об освобождении её от опеки своего отца Джейми Спирса, сообщает Variety.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним, 39-летняя артистка, секс-символ нулевых, была признана неспособной управлять своими внушительными финансами и давать отпор мошенникам. Это случилось после её нервного срыва в 2008 году (у певицы давно наблюдаются проблемы с психическим здоровьем). Тогда Джейми Спирса и назначили опекуном дочери.

Госпожу Спирс такая ситуация не устраивает, она всё это время жалуется на то, что отец её нагло эксплуатирует и не даёт пользоваться средствами, ею честно заработанными - тем более что долгое время Бритни продолжала выступать. Певицу поддержали многочисленные коллеги. Но результата очередной протест снова не дал, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы.

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