Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами

Мучения Бритни Спирс не прекратятся: Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил прошение поп-дивы об освобождении её от опеки своего отца Джейми Спирса, сообщает Variety.

Напомним, 39-летняя артистка, секс-символ нулевых, была признана неспособной управлять своими внушительными финансами и давать отпор мошенникам. Это случилось после её нервного срыва в 2008 году (у певицы давно наблюдаются проблемы с психическим здоровьем). Тогда Джейми Спирса и назначили опекуном дочери.

Госпожу Спирс такая ситуация не устраивает, она всё это время жалуется на то, что отец её нагло эксплуатирует и не даёт пользоваться средствами, ею честно заработанными - тем более что долгое время Бритни продолжала выступать. Певицу поддержали многочисленные коллеги. Но результата очередной протест снова не дал, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы.