Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана после похищения дочери посла, заявило в воскресенье афганское министерство иностранных дел. Этот шаг, отмечают наблюдатели, может нанести новый удар по двусторонним отношениям в сложный для афганского мирного процесса период.

Дочь посла Афганистана в Пакистане, 26-летняя Силсила Алихил, была захвачена в пятницу и удерживалась в течение нескольких часов неизвестными нападавшими, которые оставили ее с травмами и следами от веревки. Власти Пакистана заявили, что проводят расследование инцидента, сообщает Reuters.

"Правительство Афганистана отозвало посла и высокопоставленных дипломатов в Кабул до полного устранения угроз безопасности, включая арест и наказание преступников", - заявило афганское министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел Пакистана в ответном коммюнике назвало это решение "достойным сожаления" и выразило надежду, что афганское правительство пересмотрит его. Премьер-министр Пакистана Имран Хан придал этому вопросу первостепенное значение и сказал, что хочет, чтобы виновные в нападении на дочь главы пакистанской дипмиссии были пойманы в течение 48 часов, заявил министр внутренних дел страны.

Пакистан считается ключевым игроком в мирном процессе в Афганистане, где повстанцы "Талибана" (группировка запрещена в РФ) захватили территорию в течение нескольких недель после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск к 11 сентября. Исламабад помог уговорить талибов сесть за стол мирных переговоров, которые начались в Катаре в прошлом году, но они не привели к существенному прогрессу, и талибы активизировали наступательные действия.

Соседние страны имеют крайне непростые отношения. Кабул обвиняет Пакистан в предоставлении убежища для талибов, а Исламабад обвиняет Кабул в том, что он позволяет боевикам использовать свою территорию для совершения нападений в Пакистане.