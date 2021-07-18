Новости

FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 23:14
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 22:44
Редактора крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 22:35
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 21:25
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 20:37
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 20:26
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 20:25
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 20:04
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 19:50
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 19:15
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 17:54
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 17:44
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 17:04
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 17:04
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла 16:56
Найдена актриса на роль принцессы Леи в сериале про Оби-Вана Кеноби 16:55
Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу 16:20
Борис Джонсон снова уйдет на карантин 16:15
МЧС направило в Якутию два самолета-амфибии Бе-200 16:12
МИД: Ведя переговоры с талибами, РФ выполняет решение СБ ООН 16:11
На Ярославском шоссе столкнулись девять автомобилей 16:10
Паредес заявил, что Месси не перейдет в "ПСЖ" 16:05
Два человека пострадали в ДТП на Крымском валу 15:58
В Москве мошенник обманул 13 человек, желающих устроиться охранниками 14:37
Эксперт рассказал, кому легче получить кредит 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 22:44
Рубрика: В мире

Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана

Текст: Максим Макарычев

Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана после похищения дочери посла, заявило в воскресенье афганское министерство иностранных дел. Этот шаг, отмечают наблюдатели, может нанести новый удар по двусторонним отношениям в сложный для афганского мирного процесса период.

Фото: Tauseef MUSTAFA / AFP
Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Дочь посла Афганистана в Пакистане, 26-летняя Силсила Алихил, была захвачена в пятницу и удерживалась в течение нескольких часов неизвестными нападавшими, которые оставили ее с травмами и следами от веревки. Власти Пакистана заявили, что проводят расследование инцидента, сообщает Reuters.

"Правительство Афганистана отозвало посла и высокопоставленных дипломатов в Кабул до полного устранения угроз безопасности, включая арест и наказание преступников", - заявило афганское министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел Пакистана в ответном коммюнике назвало это решение "достойным сожаления" и выразило надежду, что афганское правительство пересмотрит его. Премьер-министр Пакистана Имран Хан придал этому вопросу первостепенное значение и сказал, что хочет, чтобы виновные в нападении на дочь главы пакистанской дипмиссии были пойманы в течение 48 часов, заявил министр внутренних дел страны.

Пакистан считается ключевым игроком в мирном процессе в Афганистане, где повстанцы "Талибана" (группировка запрещена в РФ) захватили территорию в течение нескольких недель после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск к 11 сентября. Исламабад помог уговорить талибов сесть за стол мирных переговоров, которые начались в Катаре в прошлом году, но они не привели к существенному прогрессу, и талибы активизировали наступательные действия.

Соседние страны имеют крайне непростые отношения. Кабул обвиняет Пакистан в предоставлении убежища для талибов, а Исламабад обвиняет Кабул в том, что он позволяет боевикам использовать свою территорию для совершения нападений в Пакистане.

В мире Ближний Восток Афганистан В мире Ближний Восток Пакистан

Главное сегодня

ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла
НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%
Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака