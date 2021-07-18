Беспилотный летательный аппарат США нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. В результате ЧП машина полностью уничтожена, жертв нет.

Как напоминает РИА Новости, вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.