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18.07.2021 17:04
Рубрика: В мире

Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии

Текст: Александр Гусаров

Беспилотный летательный аппарат США нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии

Уточняется, что инцидент произошел в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. В результате ЧП машина полностью уничтожена, жертв нет.

Как напоминает РИА Новости, вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

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