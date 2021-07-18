Новости

Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения 01:41
Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями 01:10
Цорн стал техническим директором "Локомотива" 00:28
Скончался экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов 00:25
Эксперты: Пандемия привела к обострению проблемы зависимостей 00:06
Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе 17.07.2021
Полицейские застрелили мужчину в Лос-Анджелесе, приняв зажигалку за пистолет 17.07.2021
Ученые назвали опасные для жизни признаки диабета 17.07.2021
В США резко возросло количество случаев заражения коронавирусом 17.07.2021
В Саранске МВД прокомментировало видео с лежащим под дождем телом мужчины 17.07.2021
Николич: Три гола мы просто привезли сами себе 17.07.2021
Украине предсказали распад этой осенью 17.07.2021
Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена 17.07.2021
Три человека госпитализированы в Волгограде после нападения каракуртов 17.07.2021
Британский министр здравоохранения заразился COVID-19 17.07.2021
Британия может разместить радиолокационную станцию Космических сил США 17.07.2021
Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1" 17.07.2021
За сутки 89 военнослужащих вылечили от коронавируса 17.07.2021
В реку в Иванове упал самолет 17.07.2021
США выясняют причину появления сыпи у американских дипломатов в Вене 17.07.2021
Менеджер певицы МакSим рассказала о ее состоянии 17.07.2021
Кириенко: Проекты "России - страны возможностей" позволяют искать таланты 17.07.2021
Появились новые сведения о сериале-приквеле "Джона Уика" 17.07.2021
Суд в Москве арестовал замначальника Южной таможни ФТС России 17.07.2021
На Украине опасаются худшего сценария по "Северному потоку-2" 17.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 01:10
Рубрика: В мире

Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями

Текст: Константин Волков
Азиатские тигровые комары, крупные москиты черного цвета с белыми пятнами, которые стали появляться в Стамбуле в последние годы, являются переносчиками малярии и многих видов геморрагических лихорадок, таких как желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила, по некоторым сведениям, вируса Зика, и других. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудник кафедры молекулярной биологии и генетики Босфорского университета Некла Биргюль Иисон рассказала, что в последнее время участились жалобы жителей Стамбула на укусы азиатских тигровых комаров, от которых зуд и покраснение держатся дольше, чем от укусов обычных комаров.

Фото: Istock
Во Флориде в природу выпустили комаров с измененными генами

Ученый отмечает, что этот вид комаров впервые был зафиксирован в регионе Фракия (на западе европейской части Турции) в 2011 году и продолжает распространяться. Стамбул стал для них подходящим местом. Иисон подчеркивает, что азиатские тигровые комары, как и другие представители семейства кровососущих, откладывают яйца в реках, ручьях, болотах, бассейнах и даже в банках с водой.

Муниципалитет Стамбула также озабочен угрозой роста популяции азиатских тигровых комаров и уже распространил в соцсетях сообщение, в котором призывает жителей не оставлять без присмотра открытую воду вблизи жилищ. "Влажные мусорные баки, бассейны и цветочные горшки являются хорошей средой для размножения комаров", - предупредили власти мегаполиса.

Изначально азиатский тигровый комар обитал в Юго-Восточной Азии, но в 60-х годах прошлого века был замечен на островах Индии и Тихого океана. Хотя этот вид предпочитает тропический и субтропический климат, но, как оказалось, прекрасно себя чувствует и в умеренных широтах, впадая на зиму в спячку, а личинки переживают минусовые температуры и снег.

В 2008 году азиатский тигровый комар был признан в числе ста самых активных инвазивных видов в мире. К тому времени он успел распространиться по Азии, Европе, Среднему Востоку, Африке, обеим Америкам и Австралии с Океанией. Что касается Европы, то впервые этот вид обнаружили в 1979 году в Албании, куда комар попал вместе с грузом из Китая. Вид был зафиксирован даже в Великобритании и Бельгии.

Именно азиатский тигровый комар стал причиной вспышки эпидемии лихорадки Чукунгунья на французском острове Реюньон в Индийском океане в 2005-2006 годах, когда заболели 266 тысяч человек и скончались 248, а также вспышки Чукунгунья в итальянской Равенне летом 2007 года.

В мире Ближний Восток Турция Общество Наука

Главное сегодня

Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе
Глава Счетной палаты назвал причину развала СССР
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 всю жизнь не придется
Times: Британия развернет тайную спецоперацию против России
Увидимся: "Ростех" показал первую "цель" нового российского истребителя
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака