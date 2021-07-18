Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями

Сотрудник кафедры молекулярной биологии и генетики Босфорского университета Некла Биргюль Иисон рассказала, что в последнее время участились жалобы жителей Стамбула на укусы азиатских тигровых комаров, от которых зуд и покраснение держатся дольше, чем от укусов обычных комаров.

Ученый отмечает, что этот вид комаров впервые был зафиксирован в регионе Фракия (на западе европейской части Турции) в 2011 году и продолжает распространяться. Стамбул стал для них подходящим местом. Иисон подчеркивает, что азиатские тигровые комары, как и другие представители семейства кровососущих, откладывают яйца в реках, ручьях, болотах, бассейнах и даже в банках с водой.

Муниципалитет Стамбула также озабочен угрозой роста популяции азиатских тигровых комаров и уже распространил в соцсетях сообщение, в котором призывает жителей не оставлять без присмотра открытую воду вблизи жилищ. "Влажные мусорные баки, бассейны и цветочные горшки являются хорошей средой для размножения комаров", - предупредили власти мегаполиса.

Изначально азиатский тигровый комар обитал в Юго-Восточной Азии, но в 60-х годах прошлого века был замечен на островах Индии и Тихого океана. Хотя этот вид предпочитает тропический и субтропический климат, но, как оказалось, прекрасно себя чувствует и в умеренных широтах, впадая на зиму в спячку, а личинки переживают минусовые температуры и снег.

В 2008 году азиатский тигровый комар был признан в числе ста самых активных инвазивных видов в мире. К тому времени он успел распространиться по Азии, Европе, Среднему Востоку, Африке, обеим Америкам и Австралии с Океанией. Что касается Европы, то впервые этот вид обнаружили в 1979 году в Албании, куда комар попал вместе с грузом из Китая. Вид был зафиксирован даже в Великобритании и Бельгии.

Именно азиатский тигровый комар стал причиной вспышки эпидемии лихорадки Чукунгунья на французском острове Реюньон в Индийском океане в 2005-2006 годах, когда заболели 266 тысяч человек и скончались 248, а также вспышки Чукунгунья в итальянской Равенне летом 2007 года.