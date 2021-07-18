Бизнес просит ускорить взаимное признание QR-кодов

Отсутствие единого подхода к оформлению электронных сертификатов о вакцинации - QR-кодов - мешает международным экономическим связям, и вопрос об их взаимном признании нужно решать как можно скорее.

На прошлой неделе посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что представители Евросоюза обратились в Минздрав России с предложением признать на территории России цифровые сертификаты о прививках, выполненных вакцинами, разрешенными к применению в Евросоюзе.

А несколькими днями позже признать зарубежные QR-коды российские власти попросили Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (AEB). В Кремле в ответ на это сообщение подтвердили, что вопрос стоит "в повестке дня", и он может быть решен на основе взаимного признания вакцин, используемых за рубежом и в России.

Представители иностранного бизнеса, работающие в нашей стране, сталкиваются со сложностями с получением "российского" QR-кода. Но и россияне, привитые отечественными вакцинами, въехать в ЕС могут, только предъявив отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение составляют лишь несколько европейских государств, признавших наш "Спутник V" еще до его официальной регистрацией ВОЗ и ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам) - но погоды это не делает. В итоге для тех, кто летает по бизнесу и регулярно, въезд в зарубежные страны на условиях постоянного ПЦР-тестирования приводит к дополнительным затратам времени и денег.

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава обратились на прошлой неделе с письмом в правительство с предложением дать возможность летчикам прививаться вакцинами, сертифицированными BOЗ и в ЕС. Но вряд ли такое решение возможно, тем более в короткие сроки: для того чтобы импортные вакцины начали закупать и завозить в нашу страну, их производители должны зарегистрировать свои препараты в России. Причем мало подать соответствующую заявку в министерство здравоохранения, надо провести клинические исследования в российских медучреждениях.

Глава минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что иностранные разработчики обращались в министерство. Но по факту на рассмотрении в минздраве пока находится лишь одна такая заявка - по китайской вакцине от компании CanSinoBIO. Фармпроизводители ЕС или США о конкретных планах по регистрирации своих вакцин в России пока не заявляли.

Процесс взаимного признания QR-кодов может пойти проще, когда "Спутник V" (или другую нашу вакцину) признают в ВОЗ. В этом случае она, по действующим в ЕС правилам, будет легализована и в ЕС, и это также откроет путь в Европу без карантинов и тестов привившимся российской вакциной. В результате сложности со взаимным признанием QR-кодов отпадут сами собой.

Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде ожидают, что процедура переквалификации "Спутника V" в ВОЗ закончится "в сентябре или октябре". Хотя сроки эти отодвигались уже несколько раз. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "РГ", что рассмотрение продолжается так долго, поскольку требования при создании и клинических исследованиях препаратов в России и за рубежом совпадают не полностью. Поэтому документально подтвердить соответствие производства нашей вакцины именно международным стандартам не так просто. С другой стороны, отметил эксперт, никто особенно не рвется нам помогать (можно вспомнить, что первую заявку по "Спутнику V", поданную в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств ) несколько месяцев назад, просто "потеряли"). Причина прозрачна: зарубежный рынок огромен, а после того, как стало понятно, что COVID-19 - "не разовая" инфекция и будут требоваться ежегодные прививки, перед вакцинным бизнесом открылись и вовсе радужные перспективы. Не случайно глава вчера мало кому известной биотехнологической компании Moderna сегодня - благодаря успеху противоковидной вакцины - уже в списке богатейших бизнесменов Forbes. Одним словом, когда на кону сотни миллиардов долларов, конкуренту никто помогать не будет. "Вот сейчас рынок поделен, контракты на годы вперед заключены, посмотрим, может, процесс сертификации пойдет попроще", - предположил собеседник "РГ".

К слову, пока решается вопрос со взаимным признанием вакцин, факт иммунизации можно было бы подтвердить сдачей теста на антитела, предложили в АЕБ. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, кстати, на последнем заседании координационного совета по противодействию коронавирусу тоже поднимали этот вопрос - было решено обратиться в минздрав с предложением утвердить механизм учета в ЕМИАС сведений о титрах антител, которые бы учитывались при выдаче QR-кодов.

Эксперты Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, входящей в состав Торгово-промышленной палаты России (ТПП), признают наличие проблем, связанных с отсутствием взаимного признания вакцин, отметил в беседе с "РГ" президент ТПП Сергей Катырин. Для выхода из этой ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпаниям через каждые 72 часа проводить ПЦР-тесты экипажам самолетов, чтобы российские пилоты могли посещать, например, страны Евросоюза. Однако это - временное решение, ведь такой подход означает, что авиакомпании каждые три дня будут платить по три тысячи рублей за каждого человека. Дополнительные расходы им придется заложить в стоимость авиабилетов, отмечает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В глобальном смысле отсутствие взаимного признания вакцин в мире сдерживает восстановление международного авиасообщения и развитие туризма и препятствует экономическим связям между странами.

Но решением этой проблемы должны заниматься органы власти, а не объединения предпринимателей, указывает Катырин. "В своем выступлении пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что признание иностранных сертификатов и иностранных вакцин на территории РФ должно быть увязано с такими же встречными шагами других стран", - напомнил глава ТПП. В Минздраве России, в свою очередь, также дали понять, что решение будет приниматься не на уровне министерства, а выше.

С тем, что бизнес не должен заниматься вопросами признания вакцин, согласен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Но и в заявлениях авиаторов есть доля лукавства, говорит он. Сейчас основной объем рейсов приходится на полеты внутри страны, где не возникает проблем с сертификатами вакцинации. В международном сегменте 90% рейсов разворотные. То есть самолет летит, например, в Европу, там высаживает пассажиров, пилоты никуда не выходят и летят назад. Никакие ПЦР-тесты в этом случае не требуются, поясняет Гусаров. Лишь на единичных рейсах, например, в США или в Китай, пилоты остаются в гостиницах и сдают ПЦР-тесты.

Так что для авиакомпаний возникают не столь существенные дополнительные обременения. Во всяком случае сами авиаперевозчики о проблемах молчат. На запрос "РГ" о том, насколько обременительна необходимость регулярного тестирования пилотов на коронавирус, ни в одной из крупнейших авиакомпаний не ответили.

Скорее проблема заключается в том, что пилоты вообще плохо вакцинируются, считает Гусаров. А в этом смысле заявления некоторых участников рынка об отсутствии признания Россией зарубежных вакцин и невозможности пройти вакцинацию зарубежными препаратами выглядят как отговорка.

Ситуация не симметричная: на наш рынок все хотят выходить свободно по принципам ВТО, а для российских вакцин возникают ограничения

Впрочем, ситуация с признанием вакцин не симметричная, соглашается Гусаров. "На наш рынок все хотят выходить свободно, по принципам Всемирной торговой организации, а в случае выхода на зарубежные рынки постоянно возникают ограничения", - говорит эксперт.

Тем временем

Переболевшие коронавирусом смогут пройти бесплатное обследование в поликлинике через 60 дней после выздоровления. Приказ минздрава об этом вступил в силу 18 июля. На углубленную диспансеризацию будут приглашать граждан, которым диагноз был поставлен официально и которые лечились от коронавируса под наблюдением врача на дому или в стационаре. Сообщения об этом они смогут получить в личном кабинете на портале госуслуг или в смс-сообщении. Однако обследоваться смогут и те, у кого в медкарте не значится, что они болели COVID-19. Для этого им необходимо с заявлением обратиться к руководителю медицинской организации.

Подготовила Елена Манукиян