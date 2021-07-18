Цена на уголь в Европе выросла до максимума с конца 2010 года - 130 долларов за тонну. Причины подорожания ресурса, которому отказывали в будущем на европейском рынке, - в нехватке природного газа и жаре, вызвавшей рост потребления электроэнергии.

Газа в Европе не хватает из-за того, что Россия не хочет прокачивать большие объемы через Украину. Наша страна выполняет все свои контрактные обязательства, но не более. Но если бы в срок, к концу 2020 года, был завершен "Северный поток-2", то с большой долей вероятности дефицита газа в Европе не было бы, а значит, и не рос бы в цене уголь.

Не секрет, что газопровод был не закончен вовремя из-за санкций США, которые, желая поддержать Украину и продвинуть свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок, активно противодействовали строительству. Теперь от высоких цен на газ страдает не только Европа, но и Азия, куда поставляется в основном СПГ, и он всегда здесь дороже, чем на западе. Уголь в Азии тоже растет в цене. Китай наложил эмбарго на поставки из Австралии, крупнейшего поставщика угля в страну, из-за политических разногласий и теперь скупает его в других странах, в том числе в России, что разбалансировало рынок и привело к увеличению котировок. Кроме того, многие азиатские страны сейчас сделали выбор в пользу угля из-за очень высоких цен на СПГ.

Похожая ситуация с нефтью, цены на которую зависят не только от решений ОПЕК+ увеличить или сократить добычу, но и от санкций США против Ирана или Венесуэлы. Причем эти действия ведут к подорожанию нефтепродуктов - автотоплива внутри самих США - и вынуждают американские НПЗ закупать нефть в России. Стоимость бензина в США выросла с апреля 2020 года на 70%, до максимума почти за семь лет.

Одним из проводников отхода от свободы международной торговли посредством санкций и торговых барьеров недавно была администрация бывшего президента США Дональда Трампа, способствовавшая ряду торговых конфликтов, прежде всего между США и Китаем, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, это вело к сдерживанию мирового экономического роста и оказывало давление на нефтяные цены, так же как и политика поддержки собственной добычи в США.

Но сейчас ситуация другая - стоимость энергоресурсов, наоборот, растет и тянет за собой рост цен на другие товары. Сырье не может не дорожать в период роста экономики, но сейчас дефицит ресурсов в Европе и в Азии оказался создан искусственно.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов

Цены на энергию и продовольствие - самые эластичные, то есть наиболее чувствительные к изменениям на рынке, отмечает партнер GКEM Analytica Евгений Гавриленков. Даже несмотря на продолжающуюся пандемию, рост мировой экономики в 2021 году будет очень высоким, что означает резкое увеличение спроса на энергию, считает эксперт.

Котировки газа и угля уже побили многолетние рекорды, но сейчас помимо экономического роста их будут подталкивать вверх искусственные ограничения и дополнительные сборы. Несмотря на дефицит, прокачка российского газа по "Северному потоку-2" ограничена наполовину Газовой директивой, как и мощность наземного продолжения "Северного потока" в Чехию - газопровода Opal. Взлет же цен на уголь в Европе вообще происходит на фоне роста стоимости квот за выбросы углерода.

Вынуждены расплачиваться за все эти политические игры с энергоресурсами простые потребители из своего кармана, говорит первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Цены на энергоресурсы растут, поскольку к ним накручиваются дополнительные, абсолютно неэкономические надбавки - диверсификация поставок, уровень демократии в стране поставщика, климатическая нейтральность и прочее. Отсюда санкции, запреты и дополнительные таможенные преграды. В результате вместо главной проблемы - борьбы с бедностью, частью решения которой, являются дешевые энергоресурсы, во главу угла ставятся менее важные, а подчас и просто надуманные вопросы, подчеркивает Симонов.

Вынуждены расплачиваться за политические игры с энергоресурсами простые потребители

Естественнонаучный подход отторгает идеологические догмы, которые лежат в основе санкций, считает Гавриленков. С его точки зрения, большинству политиков такой взгляд на мироздание чужд. Кавалерийская атака на проблему под знаменем той или иной идеологии - наиболее распространенная практика. Но со временем появляются новые взгляды и теории, либо отрицающие прежние выводы, если они были ложными, либо их покрывающие.

По мнению Симонова, практика вмешивать политику в сферу ТЭК, ограничивать свободу рынка и торговли только усиливается и расширяется. Но это ведет к дисбалансу в экономике, дефициту ресурсов и кризису. Поэтому от нее придется отказаться даже самым значимым мировым державам.