Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31

Продолжает расти число жертв наводнений в Бельгии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный кризисный центр, к настоящему времени подтверждена гибель 31 человека. При этом 163 жителя королевства числятся пропавшими без вести.

Как уточнили власти Бельгии, "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет". При этом местные СМИ сообщают о 35 погибших. Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, что в течение последней недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны.