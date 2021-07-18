Число жертв наводнения в Германии выросло до 156

Такую цифру приводит немецкий таблоид Bild. В частности, согласно данным полиции, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 110 граждан. Еще 45 человек оказались жертвами наводнения в земле Северный Рейн - Вестфалия и как минимум один житель погиб в баварском районе Берхтесгаден.

В Германии с начала недели продолжаются мощные ливни, в результате чего реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы многих городов. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Природный катаклизм привел к разрушению дорожной инфраструктуры и многочисленным обрывам линий электропередач. Точный размер ущерба на данный момент подсчитать невозможно. В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером власти ввели режим чрезвычайной ситуации.