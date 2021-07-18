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18.07.2021 09:37
Рубрика: В мире

Число жертв наводнения в Германии выросло до 156

Текст: Александр Гусаров
Количество погибших в результате разрушительного наводнения в Германии продолжает расти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, на данный момент число жертв стихии достигло 156 человек.

Такую цифру приводит немецкий таблоид Bild. В частности, согласно данным полиции, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 110 граждан. Еще 45 человек оказались жертвами наводнения в земле Северный Рейн - Вестфалия и как минимум один житель погиб в баварском районе Берхтесгаден.

Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
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В Германии с начала недели продолжаются мощные ливни, в результате чего реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы многих городов. Особенно сложное положение складывается в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Природный катаклизм привел к разрушению дорожной инфраструктуры и многочисленным обрывам линий электропередач. Точный размер ущерба на данный момент подсчитать невозможно. В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В мире Европа Германия Наводнения в Европе

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