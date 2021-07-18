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18.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 86,5-88,5 к евро.

На мировом рынке доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС США и на опасениях, что новая волна COVID-19 в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Полагаем, что крепость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам.

В пользу рубля будут выступать активная фаза июльского налогового периода и высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну. В то же время нарастающая четвертая волна коронавируса в мире, укрепление доллара и сохраняющаяся неопределенность в отношении сделки ОПЕК+ повышают риски коррекции на сырьевых площадках.

Фото: AP Photo/Richard Drew
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Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут конвертация иностранными инвесторами рублевых дивидендов в валюту, ежедневные покупки валюты на 13,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила, а также увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Египта, Кипра и ряда других стран.

Главными событиями предстоящей недели будут заседания по монетарной политике ЕЦБ и Банка России. Европейский регулятор, как ожидается, сохранит ультрастимулирующую денежно-кредитную политику и повышенный объем выкупа активов. Сохраняющийся приток свежей ликвидности от ведущих западных центробанков поддержит развивающиеся рынки и рубль.

В пятницу мы ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. Полагаем, что ЦБ сохранит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность российских активов и поддержит рубль.​

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит":

- Предполагаем продолжение сезона низкой волатильности на рынке нефти. Летняя пора плюс отсутствие новостей от ОПЕК+ - это два фактора, за счет которых не стоит ждать особых колебаний.

В целом, это скорее небольшая коррекция, чем рост. Новый дельта-вариант ковида и истечение некоторых программ фискальной помощи в развитых странах не позволят нефти в ближайшее время приблизиться к отметке в 80 долларов за баррель. Кроме того, в нынешней ситуации внутри ОПЕК+ все выше будет давление со стороны членов в пользу полной отмены квот на фоне стабильных цен на нефть.

Диапазон цен на следующую неделю - 74-76 долларов по марке Brent.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- Мы сохраняем нейтральный краткосрочный взгляд по рынку акций после завершения летнего дивидендного сезона. Поводов для роста индекса Мосбиржи в сторону следующего трендового ориентира на 4000 п. пока недостаточно. Наоборот, сохраняются шансы на реализацию чуть более глубокой коррекции, например, в сторону трендовых поддержек около 3700 п.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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При этом поводов для ухудшения внешнего фоне и отката западных площадок достаточно, учитывая накопленную перекупленность последних недель. Так, американский индекс S&P 500 за последние 15 сессий обновлял исторические максимумы в 13 случаях. Фактор разгона инфляции в США по-прежнему является одним из ключевых рисков, способных поменять сентимент на рынках в июле-сентябре.

В фокусе участников рынка сейчас будут квартальные отчеты по российским компаниям. В годовом сопоставлении финансовые результаты большинства компаний за II квартала будут выходить исключительно позитивными из-за эффекта низкой базы II квартала 2020 г. Однако этот фактор во многом заранее был заложен в стоимость бумаг.

По долларовому индексу РТС допускаем снижение ближе к 1550 п.

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