Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом

Переболевших иммунитет хорошо защищает от тех видов коронавируса, которые вызвали у них болезнь, и значительно хуже от новых штаммов, того же - "Дельта", заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса, и уж точно защищает от тех, которые сегодня циркулируют на территории нашей страны.

Он подчеркнул, что иммунитет вакцинированных переболевших превышает иммунитет просто переболевших и просто привитых, то есть человек становится защищенным вдвойне.

"Именно поэтому переболевшим даже при наличии антител стоит прививаться", - подытожил он.

По данным Роспотребнадзора, хотя бы одним компонентом вакцины сегодня привились почти 22 процента россиян, полностью привиты 14 процентов (более 20 миллионов россиян).