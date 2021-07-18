Новости

Facebook жестко ответил на замечания Байдена 09:42
Четыре человека были ранены во время бейсбольного матча в Вашингтоне 09:26
Минпромторг не будет запрещать одноразовый пластик 09:20
Оргкомитет Токио-2020 рассказал о 10 положительных тестах на COVID-19 09:09
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю 09:04
Собянин: Вакцина эффективна и против нового штамма "Дельта" 08:56
В Британии отказались от массовой вакцинации детей против COVID-19 08:45
Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом 08:35
У пострадавших при столкновении поездов в Приамурье тяжелых травм нет 08:32
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе 08:22
Роспотребнадзор: Заразные штаммы коронавируса вытесняют другие 07:57
В NASA рассказали о новых местах утечки воздуха на МКС 07:33
Юрист рассказала, как не остаться без наследства 07:26
Пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье доставлены в Зею 06:21
Кардиолог рассказал о внезапном сигнале скорого инфаркта 06:05
Из-за наводнения отменили поезда из Германии в Чехию 05:08
В Якутии из-за пожаров приостановлена работа паромов 04:44
Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу 04:15
Увеличилось число подтопленных домов в двух селах Хабаровского края 04:03
Три человека пострадали при столкновении поездов в Приамурье 03:28
Летевший из Москвы в Лиссабон Boeing 737 вернулся в Шереметьево 03:20
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году 02:31
Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения 01:41
Азиатские тигровые комары угрожают Стамбулу тропическими болезнями 01:10
Цорн стал техническим директором "Локомотива" 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 08:35
Рубрика: Общество

Доктор Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим коронавирусом

Текст: Елена Манукиян
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Переболевших иммунитет хорошо защищает от тех видов коронавируса, которые вызвали у них болезнь, и значительно хуже от новых штаммов, того же - "Дельта", заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Мурашко: Вакцинация защищает от тяжелых осложнений коронавируса

По его словам, вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса, и уж точно защищает от тех, которые сегодня циркулируют на территории нашей страны.

Он подчеркнул, что иммунитет вакцинированных переболевших превышает иммунитет просто переболевших и просто привитых, то есть человек становится защищенным вдвойне.

"Именно поэтому переболевшим даже при наличии антител стоит прививаться", - подытожил он.

По данным Роспотребнадзора, хотя бы одним компонентом вакцины сегодня привились почти 22 процента россиян, полностью привиты 14 процентов (более 20 миллионов россиян).

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Пушков высмеял планы Киева подружиться с Китаем назло Западу
Собянин: Вакцина эффективна и против нового штамма "Дельта"
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк в 2014 году
Махачев досрочно победил Мойзеса на турнире UFC в Лас-Вегасе
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19