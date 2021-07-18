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18.07.2021 13:02
Рубрика: Экономика

Доступ на санаторно-курортные пляжи в России ограничили до весны

Текст: Елена Манукиян

До 1 марта 2022 года санатории будут пускать на свои пляжи только постояльцев. Постановление главного санитарного врача об этом вступило в силу 18 июля.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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"Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что новые требования распространяются на все пляжи санаторно-курортных организаций, в том числе те, которые находятся на берегу природного или искусственного водоема, водостока, моря или его части.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, ограничительные меры вводятся для предупреждения инфекционных заболеваний.

Ранее власти Кубани объявили о новых правилах для посетителей своих курортов. Так, с 1 августа для того, чтобы разместиться в отеле, туристам придется предоставить сертификат о вакцинации или подписать согласие на то, что они сделают прививку в течение трех дней с момента заезда. Справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в отель.

Экономика Туризм Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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