Доступ на санаторно-курортные пляжи в России ограничили до весны

До 1 марта 2022 года санатории будут пускать на свои пляжи только постояльцев. Постановление главного санитарного врача об этом вступило в силу 18 июля.

"Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что новые требования распространяются на все пляжи санаторно-курортных организаций, в том числе те, которые находятся на берегу природного или искусственного водоема, водостока, моря или его части.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, ограничительные меры вводятся для предупреждения инфекционных заболеваний.

Ранее власти Кубани объявили о новых правилах для посетителей своих курортов. Так, с 1 августа для того, чтобы разместиться в отеле, туристам придется предоставить сертификат о вакцинации или подписать согласие на то, что они сделают прививку в течение трех дней с момента заезда. Справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в отель.